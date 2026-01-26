Глава РФПИ Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании установления мира

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский затягивает процесс установления мира на Украине, поскольку медлит с решением территориального вопроса, передает ТАСС.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

Владимир Зеленский подверг критике ЕС за нерешительность в политических вопросах на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский заявил, что вопрос территорий остается одним из самых сложных и до сих пор нерешенных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вывод украинских войск с территории Донбасса ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.