Глава РФПИ Дмитриев обвинил Зеленского в затягивании установления мира
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал отсутствие мира на Украине с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского по территориальному вопросу.
Владимир Зеленский затягивает процесс установления мира на Украине, поскольку медлит с решением территориального вопроса, передает ТАСС.
Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).
Владимир Зеленский подверг критике ЕС за нерешительность в политических вопросах на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Зеленский заявил, что вопрос территорий остается одним из самых сложных и до сих пор нерешенных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вывод украинских войск с территории Донбасса ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.