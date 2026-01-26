Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.6 комментариев
Глава ВТО заявила о сильнейших потрясениях мировой торговли
Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете Handelsblatt отметила, что глобальная торговая система сталкивается с крупнейшими за 80 лет вызовами после введения пошлин США и ответных шагов других стран.
Мировая торговля находится под давлением и переживает самые серьезные потрясения за последние восемьдесят лет, передает ТАСС со ссылкой на интервью генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала газете Handelsblatt.
Она подчеркнула, что такие сложности во многом стали следствием введения тарифов президентом США Дональдом Трампом и ответных мер со стороны других стран.
По словам Оконджо-Ивеала, несмотря на потрясения, глобальная торговая система не разрушилась. Она отметила, что система действительно понесла потери, однако оказалась удивительно устойчивой. Глава ВТО призналась: «Честно говоря, эта устойчивость меня удивила. Свободная торговля пострадала, но не сломлена».
Эксперт добавила, что современные вызовы требуют дальнейшего укрепления международного сотрудничества и поиска компромиссов. Она выразила надежду, что государства смогут преодолеть разногласия и поддержать восстановление мировой торговли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре доля доллара в мировой торговле через SWIFT снизилась до рекордно низких 79,53%.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.