Чекунков рассказал о новых мерах помощи Камчатке после снегопада
Власти разработали комплекс решений, среди которых закупка техники и изменение нормативов по вывозу снега на Камчатке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Чекунков сообщил, что правительство России формирует решения для поддержки Камчатки после сильного снегопада. Министр отметил, что помощь будет оказываться по нескольким направлениям, включая приобретение техники и организационные меры, передает ТАСС.
По словам Чекункова, уже достигнуты договоренности о закупке большого объема техники по линии Минпромторга и Министерства природных ресурсов, в том числе компактных мусоровозов. Он также подчеркнул, что помимо технической поддержки, правительство готовит предложения по внесению изменений в нормативные акты, чтобы упростить вывоз снега в экстремальных условиях, включая корректировку СанПиНов.
Вице-премьер Юрий Трутнев уточнил, что доступ к медицинским учреждениям на Камчатке восстановлен, однако остаются проблемы в школах и детских садах. Трутнев сообщил, что ситуация под контролем и проверяется на месте.
Череда мощных снегопадов началась на Камчатке в ноябре, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации в Петропавловске-Камчатском из-за большого объема осадков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы.
Дополнительная тяжелая спецтехника была доставлена на Камчатку для ликвидации последствий циклона. Власти на Камчатке начали готовиться к возможному мощному снегопаду, который прогнозируют в ближайшую неделю.