В офисе оператора японской АЭС прошли обыски из-за подлога
Обыски прошли в штаб-квартире японской компании Chubu Electric Power по делу о фальсификации данных о сейсмоустойчивости АЭС «Хамаока», третий и четвертый энергоблок которой планируется перезапустить в будущем, сообщило агентство Киодо.
Сотрудники Управления по регулированию атомной энергетики Японии провели обыски в офисе компании-оператора атомной электростанции, чтобы выяснить обстоятельства предоставления искажённых данных о сейсмоустойчивости, сообщает ТАСС.
В ходе проверки специалисты опрашивают персонал и изучают документацию, чтобы установить, каким образом в регулятор поступила недостоверная информация.
Компания Chubu Electric Power признала, что использовала один метод для оценки сейсмоустойчивости, а в официальных документах для регулятора указала другой. Регулятор намерен выяснить, был ли у руководства компании умысел при подаче ложных сведений.
Проверка, по прогнозам, продлится несколько месяцев и может затронуть документацию непосредственно на самой АЭС. Ход расследования будет включать анализ всех предоставленных данных и выяснение, как именно разошлись факты и отчёты.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году все 54 японских реактора были остановлены ради безопасности. В настоящее время Япония постепенно возобновляет работу атомных станций, ужесточая требования к их эксплуатации – сейчас функционируют 14 реакторов, и их число увеличивается.
