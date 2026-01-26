Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.6 комментариев
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 109 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 126 беспилотников, 646 ЗРК, 27 324 танка и другие бронемашины, 1 651 боевая машина РСЗО, 32 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 846 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по производящему БПЛА украинскому заводу.
ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.
Ранее ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.