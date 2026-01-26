Кремль заявил о постоянном дипломатическом контакте России с Венесуэлой

Песков заявил о ежедневных контактах России и Венесуэлы по дипканалам

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия находится в постоянном контакте с венесуэльским руководством по дипломатическим каналам. Он сообщил, что такие контакты происходят ежедневно с самого начала сотрудничества, передает ТАСС.

Песков отметил, что Россия и Венесуэла имеют отдельные двусторонние отношения и ряд совместных проектов, продолжение которых представляет взаимный интерес. По словам Пескова, Россия заинтересована в развитии инвестиций в Венесуэле. Кроме того, для самой Венесуэлы, исходя из информации из Каракаса, дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с Москвой является одним из приоритетных вопросов.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия настаивает на немедленном освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана подрывают систему международных отношений.