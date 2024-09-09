Герой России Игорь Родобольский умер на Урале

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Родобольский уделял большое внимание воспитанию подрастающего поколения, активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, передавая знания и опыт, заряжая бесконечной энергией и любовью к России, передает ТАСС.

Родобольский родился 18 марта 1960 года в Гродно. Награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, орденом «За военные заслуги», двумя медалями «За воинскую доблесть». Трижды представлялся к званию Героя Российской Федерации.

В 1986–1989 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил около 200 боевых вылетов, а после служил в различных военных округах, был командирован в Камбоджу на восемь месяцев. Участвовал в боевых действиях в Чечне. Всего с 1995-го по 2004 годы совершил более 1,7 тыс. боевых вылетов с налетом в 4,8 тыс. часов, за время боевых действий эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров.

Автор ряда новых тактических приемов по боевому применению вертолетов в горной местности, внедренных в систему обучения и практику боевого применения, лично подготовил к ведению боевых действий в горной местности с посадками на высотах до 3 тыс. метров 18 боевых летчиков.

Напомним, в 2018 году Родобольский рассказал, как забыл от волнения свою фамилию, когда получал в Кремле Звезду Героя России.