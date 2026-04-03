Водитель погиб при опрокидывании автобуса с детьми в Саратовской области

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла утром в Петровском районе недалеко от села Новозахаркино, когда водитель, по предварительным данным, почувствовал себя плохо за рулем, передает РИА «Новости».

В ГАИ Саратовской области сообщили, что личность погибшего водителя уточняется, а обстоятельства аварии выясняются. Все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что автобус с детьми из Ершовского района попал в ДТП в Петровском районе Саратовской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края погибли пятеро детей и один взрослый.