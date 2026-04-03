Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Водитель погиб при опрокидывании автобуса с детьми в Саратовской области
Водитель погиб, а четверо детей и двое взрослых получили травмы при опрокидывании автобуса Hyundai в Саратовской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Авария произошла утром в Петровском районе недалеко от села Новозахаркино, когда водитель, по предварительным данным, почувствовал себя плохо за рулем, передает РИА «Новости».
В ГАИ Саратовской области сообщили, что личность погибшего водителя уточняется, а обстоятельства аварии выясняются. Все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что автобус с детьми из Ершовского района попал в ДТП в Петровском районе Саратовской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края погибли пятеро детей и один взрослый.