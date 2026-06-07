Умер звезда фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо» Годфри

Tекст: Дарья Григоренко

«С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи», – сообщило агентство актера Markham Froggatt & Irwin, передает РИА «Новости».

Точная причина кончины 93-летнего артиста не раскрывается. У него остались супруга, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь. Будущий актер появился на свет в Лондоне в 1933 году.

Мировую славу британцу принесла роль Леонардо да Винчи в картине «История вечной любви», где его партнершей стала Дрю Бэрримор. Артист также снимался в ленте «Отверженные» и известных сериалах «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро Агаты Кристи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в Москве на 90-м году жизни скончался народный артист России Роберт Ляпидевский.

Двумя днями ранее из жизни ушел известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» актер Александр Пангаев.

В том же месяце в Подмосковье от остановки сердца скоропостижно умер сорокалетний артист театра и кино Рамиль Мубинов.