История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.6 комментариев
Умер звезда фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо» Годфри
Британский актер театра и кино Патрик Годфри ушел из жизни в возрасте 93 лет, проведя свои последние часы в окружении семьи, сообщили СМИ.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи», – сообщило агентство актера Markham Froggatt & Irwin, передает РИА «Новости».
Точная причина кончины 93-летнего артиста не раскрывается. У него остались супруга, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь. Будущий актер появился на свет в Лондоне в 1933 году.
Мировую славу британцу принесла роль Леонардо да Винчи в картине «История вечной любви», где его партнершей стала Дрю Бэрримор. Артист также снимался в ленте «Отверженные» и известных сериалах «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро Агаты Кристи».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в Москве на 90-м году жизни скончался народный артист России Роберт Ляпидевский.
Двумя днями ранее из жизни ушел известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» актер Александр Пангаев.
В том же месяце в Подмосковье от остановки сердца скоропостижно умер сорокалетний артист театра и кино Рамиль Мубинов.