Названа причина смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Мубинова

Tекст: Мария Иванова

Артист ушел из жизни в Подмосковье, однако похороны пройдут в Ульяновске, передает РИА «Новости». Родственники уточнили, что серьезными заболеваниями он не страдал.

«Остановилось сердце. Он не болел. Это случилось в Подмосковье, позже его перевезли в Ульяновск для захоронения», – рассказали в семье актера.

Рамиль Мубинов родился в 1985 году. В 2012 году он окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Позднее он обучался на режиссерском факультете в Театральном институте имени Бориса Щукина.

За время карьеры он служил в Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина и театре имени Владимира Маяковского. В его фильмографии более 56 картин. Наибольшую известность артисту принесли роли в сериалах «Реальные пацаны», «Мажор», «Мистер Нокаут» и других.