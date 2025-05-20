Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

Tекст: Андрей Резчиков

Госдума приняла закон о государственном распределении платных мест в вузах. Согласно принятой инициативе, правительство получает возможность контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов. Проект был внесен на рассмотрение еще 4 апреля группой из 346 депутатов и пяти сенаторов во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Изменения уже с 1 сентября позволят правительству составлять перечень специальностей, по которым будет установлен предел мест для приема на платное обучение. «Надо финансировать те направления, которые востребованы. Сегодня дефицит кадров в здравоохранении, в системе образования, крайне важно готовить специалистов инженерных направлений», – пояснил Володин.

Он также добавил, что закон не подразумевает сокращения количества студентов платных отделений вузов. До этого глава Госдумы отмечал, что в настоящий момент 56% учащихся получают образование на коммерческой основе, напоминает ТАСС. При этом 42,5% людей от данного числа изучает программы экономической или юридической направленности.

В свою очередь Валерий Фальков, глава Минобрнауки, назвал критерии, которые будут учитываться при распределении объема платных мест. По его словам, таковыми станут средние баллы ЕГЭ, трудоустройство тех, кого соответствующий вуз подготовил, а также размер заработной платы выпускников.

Он также подчеркнул: в настоящий момент предлагается, чтобы предельный объем коммерческих мест в целом по стране определяла Комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве, возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В целом предложения будут вырабатываться тремя ведомствами – Минтрудом, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Напомним, в апреле Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность ограничения приема на платные места в вузы, пишет «Коммерсант». Впервые же о данной идее он заявил 6 февраля в рамках заседания президентского Совета по науке и образованию. Тогда глава государства подчеркнул, что новые правила набора «должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Как пояснила член думского комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, «правительство наделяется дополнительными полномочиями в первую очередь для того, чтобы повысить качество образования». «Мы будем разрабатывать методику распределения платных мест и будущие черты приема студентов», – рассказала она.

Среди основных критериев она назвала наличие преподавателей соответствующего уровня и аккредитацию по тому или иному направлению, а также заработную плату и трудоустройство выпускников: «Одним из важнейших критериев будут проходные баллы ЕГЭ. Сейчас некоторые университеты принимают студентов, у которых тройка по экзамену».

Депутат подчеркнула, что приоритет будет отдаваться не только «важным» специальностям, но и тем, которые останутся востребованными в перспективе до 2030 года. Также должна учитываться социально-экономическая ситуация в регионах. «Закон ни в коем случае не говорит об уменьшении числа студентов, его основная задача – закрыть рынок труда необходимыми кадрами», – сказала она.

Что касается льготных кредитов, то они будут выдаваться «по тем направлениям подготовки, которые соответствуют задачам технологического лидерства и восполнения нехватки кадров». «Это инженерные и IT-специальности, здравоохранение, педагогика. То есть ставится цель перенаправить абитуриентов и студентов на решение государственных задач», – добавила Пилипенко.

Чтобы абитуриенты выбирали востребованные профессии, «молодежь нужно как можно раньше завоевывать, показывать ей понятные карьерные траектории», добавляет бывший проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, руководитель олимпиады «Я – профессионал»: «Получая определенное образование, студент будет трудоустроен и причастен к решению интересных задач.

Инженерное образование – это одна из таких траекторий».

По ее словам, сегодня в России нет ни одной экономической отрасли, которая не нуждалась бы в высококвалифицированных кадрах. «На сегодняшний момент престижность будущей профессии – это относительное понятие. Совсем недавно мы видели, какой высокой была востребованность специалистов в сфере интернет-технологий», – рассуждает она.

«Но прошло немного времени и с развитием технологий искусственного интеллекта айтишники становятся рядовыми сотрудниками технологической индустрии. Поэтому вопрос не только в ограничениях, но и в том, что мы начинаем выстраивать профориентацию чуть ли не с младшей школы. Такие крупные компании, как, например, госкорпорация «Росатом», уже дошли до детских садов», – отметила спикер.

Пилипенко также акцентирует, что за реализацией закона будет вестись тщательная проверка. «Депутаты будут контролировать выполнение новых норм. В случае необходимости – выдвинут корректировки. Но большая профориентационная работа должна осуществляться не только вузами, но и самими организациями и предприятиями, заинтересованными в том, чтобы к ним пришли работать», – считает депутат.

Для абитуриентов важны социальные гарантии, зарплата, потенциал карьерного роста. А для этого должно быть понимание, какие специалисты будут востребованы через 5-20 лет.

«В России есть нацпроект «Кадры», который делает соответствующие прогнозы чуть ли не до 2040 года. Проводится большая работа над определением специальностей, в которых учитываются перспективные направления. Для этого анализируется рынок труда, профессиональные стандарты», – перечислила депутат.

По мнению Касамары, принятый депутатами закон заставит вузы сильно задуматься о стратегии своего развития и позиционирования. «И конечно, закон спровоцирует начало более тщательной работы над совершенствованием педагогических составов по всей стране», – поясняет специалист.

«Сейчас с кадрами в образовательной сфере у многих учреждений часто возникают проблемы. Мы четко видим нехватку учителей от 40 лет. Сейчас в институтах в основном преподают возрастные преподаватели либо молодежь, а между ними – яма», – говорит она.

Еще одна проблема – завышенные и далекие от реальности требования самих абитуриентов. «Структура рынка труда не отвечает идеалистическим представлениям молодежи о том, чего бы она хотела. Поэтому гармонизация таких отношений – это большая системная задача. С принятием закона первый шаг сделан. В России есть стратегия технологического лидерства и суверенитета. Но ее надо реализовывать, чтобы она не зависла в воздухе», – заключила Касамара.