Стало известно о сохранении платного приема на инженерные специальности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение о сохранении платного приема на инженерные специальности подтвердило Минобрнауки, передает ТАСС. Исполняющая обязанности директора департамента госполитики в сфере высшего образования Елена Тумакова на заседании комитета Госдумы отметила, что сокращения платных мест на инженерных и других приоритетных направлениях не будет. По ее словам, рассматривается даже возможность увеличения количества платных мест на важных для страны специальностях.

Тумакова уточнила, что из примерно 700 тыс. первокурсников, поступивших на платные места, около 310 тыс. учатся по специальностям экономики и юриспруденции. Законопроект о регулировании платного приема затронет только первокурсников, старшекурсники продолжат учиться на условиях ранее заключенных договоров.

Также она пояснила, что на первом этапе законопроект не будет касаться иностранных студентов. Для них разработают отдельные правила приема, чтобы выполнить задачу по увеличению их числа до 500 тыс. к 2030 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки прогнозирует сокращение конкурса в вузы. Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и проведение государственных экзаменов. Высшее образование в России приблизят к интересам рынка труда.