Высшее образование приблизят к интересам рынка труда

Tекст: Андрей Резчиков

В среду в ходе совещания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила о необходимости уменьшить прием учащихся из регионов в столичные вузы, чтобы стимулировать их обучение и работу в родных регионах.

«Где родился – там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, региональные высшие учебные заведения. Надо действовать. Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения», – сказала Матвиенко.

По ее словам, многие выпускники остаются работать в Москве и Петербурге вместо возвращения домой. Вузы начали увеличивать прием студентов на платное обучение в 2012 году без учета реальных потребностей регионов, такая политика приводит к тому, что выпускники «из глубинки» становятся «неудачниками», работающими на позициях, не требующих высшего образования.

Матвиенко призвала обучать студентов по нужным специальностям и оставлять возможность для других обучаться в своих регионах, где строятся новые кампусы. По ее словам, по мере строительства вузовских кампусов в регионах молодежь будет стремиться остаться на родине, где проще воспитывать детей и обустраивать жизнь.

При этом сама Матвиенко родилась на Украине в городе Шепетовке Хмельницкой области. Также на Украине она с отличием окончила Черкасское медучилище по специальности «фельдшер», а через несколько лет получила диплом престижного Ленинградского химико-фармацевтического института (ныне – Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле сокращение приема абитуриентов «из глубинки» оправданным и помогут ли эти меры удержать молодежь в регионах, сказал, что специализированные обсуждения ведутся на этот счет в Минобрнауке. «Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть», – сказал Песков.

Как пояснил в интервью РИА «Новости» начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ в Совфеде Владислав Пономаренко, заявления Матвиенко – «это был пример», «одна из иллюстраций к вопросу», «а не инициатива, как ее сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов».

«Председатель Совета Федерации в своем выступлении обратила внимание на те негативные моменты, которые создает для государства продолжающаяся бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов», – отметил Пономаренко.

В свою очередь глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов при поступлении в столичные вузы. «Давайте не будем создавать сенсации там, где их нет. На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы», – подчеркнул Клишас.

В феврале глава Минобрнауки Валерий Фальков предлагал «нацелить» платный прием в вузы «на задачи государства». По данным министра, более трети кредитов выдается на платное обучение экономистов и юристов, что не соответствует запросу рынка на кадры. С этого года поэтапно вводятся изменения в перечне приемных испытаний в вузы, а в 2026-м обещают произвести существенные корректировки.

Также министерство планирует установить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, и сократить список олимпиад школьников, дающих такое право.

В экспертной среде однозначно согласились с тем, что в России необходимо покончить с практикой по выпуску студентов, которые не востребованы на рынке труда. Однако возможность поступать в лучшие вузы должна быть у абитуриентов из любой точки России.

«Вопрос, каких именно специалистов не будет хватать завтра на рынке труда, действительно стоит ребром. Рынок труда трансформируется в силу технологических, макроэкономических и геостратегических обстоятельств. Поэтому ограничительными и запретительными мерами мы вряд ли сможем сформировать направления подготовки и определить количество студентов, которые необходимы каждой отрасли», – считает бывший проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, руководитель олимпиады «Я – профессионал».

По ее словам, нужен детальный диалог между работодателями и вузами: «Когда мы общаемся с работодателями и спрашиваем, какие специалисты будут востребованы в ближайшее время, то зачастую им ответить очень сложно. Появление новой технологии может создать спрос на специалистов, которых мы пока еще не готовим, а обучать их надо уже сегодня».

Таким образом, сокращать прием во флагманские вузы не надо, а следует «идти со стороны работодателя, межотраслевого взаимодействия». Спикер также отметила, что государство, определяя процедуры приема в вузы, платит за бюджетные места – то есть оплачивает подготовку тех специалистов, которые будут нужны российской экономике.

«Необходим комплексный подход. Когда студент выбирает ту или иную специальность, то хотелось бы, чтобы в результате он выходил на соответствующий рынок труда, тем более если он учился за счет государства. А что касается коммерческих мест, то здесь в права вступают рыночные отношения. Если семья способна оплатить обучение своего ребенка в любом вузе России, то какие-то ограничения здесь будут искусственными», – подчеркнула эксперт.

В свою очередь Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), тоже призывает «свести рынок образования с рынком труда». «Штамповка безработных ни к чему хорошему не приводит. Даже если это платное образование, все равно происходит трата государственных средств и сил преподавателей, которых у нас и так не хватает. Рынок труда в России не очень рыночный, так как предприниматели в основном уверены в том, что к ним бесплатно придет компетентный работник. Это не вина предпринимателей, но такова реальность», – пояснил эксперт.

С тем, что Матвиенко отчасти права, соглашается политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований: «Необходим целевой набор для тех вузов, которые выпускают в столице огромное количество выпускников, которые никогда не будут работать по профессии. Здесь речь идет не о том, чтобы не принимать иногородних студентов, а о целевом наборе, который активно развивается в регионах.

И чем лучше работа вузов сопряжена с интересами государства и бизнеса – тем эффективнее будет работать система подготовки кадров».

В свою очередь Журавлев объяснил интерес студентов к учебе в Москве, Петербурге и Казани. По его словам, именно здесь существуют самые лучшие научные школы – и лишать студентов из других регионов возможности учиться в этих высших заведениях было бы «не очень разумно».

«В Казанский университет – второй в стране по времени появления – за две сотни лет вложено множество усилий. Я уже не говорю о Санкт-Петербургском государственном университете. А сам я выпускник МГУ – и горжусь этим всю жизнь. Я живу за счет того багажа, который получил в университете», – поделился политолог.

Спикер подчеркивает, что студенты хотят слушать лидеров научного направления – и это правильно. Среди мер повышения привлекательности региональных вузов Журавлев предлагает открывать курсы ведущих преподавателей, подобная работа может вестись в онлайн-режиме. Он особо отметил усилия по привлечению студентов дальневосточных учебных заведений.

Только в прошлом году число абитуриентов, приезжающих учиться в вузы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из других регионов и стран, выросло в полтора раза. Как говорят местные чиновники, таков эффект реализуемого дальневосточного трека федеральной программы «Приоритет–2030. Дальний Восток», благодаря которому университеты получили больше средств на развитие.

«Мысль о том, чтобы люди после учебы работали в своих регионах – правильная. Но делать это путем закрытия других вариантов – опасный путь.

Когда у человека нет выбора, он начинает искать, мягко говоря, нетривиальный вариант», – отметил эксперт. Что касается преимуществ ЕГЭ, который позволяет абитуриентам с высоким проходным баллом выбирать разные вузы, то Журавлев подчеркивает, что в ведущих учебных заведениях страны все равно существуют дополнительные испытания.

«У студентов должны быть возможности получать образование в столице и добиваться больших успехов. Если отрубить такую возможность, то мы ухудшим рынок труда. И надо учитывать психологическую сторону. Как молодой человек будет относиться к системе образования, которая априори говорит ему, что выше такого-то уровня ты не поднимешься? Он очень обидится и сохранит эту обиду на всю жизнь. А нам это надо?» – добавил политолог.