Эксперт рассказала о росте престижа российского образования

Политолог Карпова: Сегодня в России почетно быть студентом

Tекст: Андрей Резчиков

«Сегодня растет престиж российского образования. Его развитие находится под личным контролем президента России Владимира Путина. Именно в такой конфигурации можно гарантировать технологический суверенитет страны и ее конкурентоспособность в будущем», – считает политолог Виктория Карпова.

«Развивается научная инфраструктура, строятся университетские кампусы. Образование само по себе становится современным и технологичным, – продолжила эксперт. – Около 355 тыс. иностранных студентов получают образование в университетах России. Это рекордный показатель».

Меняется соотношение тех, кто после окончания школы намерен получить высшее образование – если 10 лет назад об этом заявляли около 50% выпускников, то сейчас – 70%. «Существует ряд сопровождающих проектов, помогающих студентам в ходе получения образования и в рамках трудоустройства. Олимпиада «Я – профессионал» дает возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны», – отметила спикер.

Кроме того, активно развивается волонтерское движение, где ключевую роль играет студенческая молодежь. «Существенное количество волонтеров объединяют такие крупные организации как Ассоциация волонтерских центров, «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики». В целом, двигаясь в русле социальной активности, к 2030 году число волонтеров может вырасти до 20 млн человек. А именно волонтерство во многом дает возможность молодым ребятам найти себя в командной работе, научиться принимать управленческие решения», – считает Карпова.

Одновременно с этим появляются возможности для создания мощного кадрового потенциала для будущего.

«Студенты и преподаватели активно участвуют в мероприятиях по поддержке участников специальной военной операции (СВО). Они вносят свой вклад в победу через научные разработки, через социальные акции, такие как «Вузы для фронта!». Студенты предложили концепцию легкого модульного беспилотника с возможностью быстрой замены навесного оборудования», – отметила политолог.

В целом, по ее словам, сегодня почетно быть студентом в России. «Президент отдельно отмечает, что студенты являются будущим России. Мы видим различную материальную поддержку, государственные и именные стипендии, которые выделяют ребятам, достигшим выдающихся успехов в учебе или научной деятельности», – добавила спикер.

Для студентов также созданы возможности в сфере культуры, развития бизнеса. Проводимая в стране реформа рассчитана на приход базового и специализированного высшего образования «с целью повышения общего уровня знаний и профессионализма выпускников».

«Стратегическое академическое лидерство российских студентов во многом позволяет получать молодым ученым финансирование для своих прорывных исследований в технологических и гуманитарных областях, и работать как раз на суверенизацию в различных отраслях общественно-политического развития России», – считает Карпова.

В субботу отмечается День Российского студенчества (День святой мученицы Татьяны). Эта традиция впервые появилась в 1755 году, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет. Первоначально Татьянин день был днем рождения университета, а позднее стал праздником всей учащейся молодежи.

В соответствии с указом Владимира Путина от 2005 года День российского студенчества стал общегосударственным праздником. Он также входит в перечень семи памятных дат России.