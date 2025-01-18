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Педагогические направления вошли в топ самых популярных в приемной кампании 2024 года
Педагогические направления заняли второе место по популярности среди абитуриентов в приемной кампании 2024 года, также обнаружен интерес выпускников к техническим специальностям, следует из мониторинга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Как следует из 14-го мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов НИУ ВШЭ, педагогические направления вновь заняли ведущие позиции в рейтинге популярности по итогам приемной кампании 2024 года. Они стали вторыми по популярности среди абитуриентов. Особый интерес также проявлен к техническим специальностям, что подчеркивает важность направлений для экономики. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что «педагогическое направление вновь занимает одну из ведущих позиций», добавив, что школы теперь охвачены единой моделью профориентации.
В 2024 году в порядок приема в российские вузы и систему «Поступление в вуз онлайн» внесены изменения. Они затронули подачу документов и процедуры зачисления, с акцентом на распределение бюджетных мест. Так, количество мест на бакалавриате сократилось, но увеличилось на магистратуре и специалитете. Основными направлениями остаются инженерные, медицинские и педагогические специальности, а также сельское хозяйство.
Результаты мониторинга показали прирост совокупного приема среди педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения. Уральский, Нижегородский и Алтайский педагогические университеты вошли в тройку лидеров по приросту. Другие вузы, такие как Красноярский и Волгоградский государственные педагогические университеты, также показали положительные результаты.
В число вузов с высоким качеством приема вошли Российский государственный педагогический университет им. Герцена и Московский педагогический государственный университет. Эти учреждения продолжают удерживать показатели приема выше 70 баллов, что свидетельствует о их устоявшейся репутации.