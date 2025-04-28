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    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    Назван фаворит парламентских выборов в Канаде
    Политолог призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
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    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    4 комментария
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    10 комментариев
    28 апреля 2025, 14:12 • Новости дня

    Минобрнауки сообщило о рекордном росте платного приема в частных вузах Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число поступающих на платные места в столичных негосударственных вузах резко увеличилось, при этом основной рост пришелся на специальности юриспруденции и экономики.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков озвучил данные о росте платного приема в столичных частных вузах на заседании Совета законодателей России, передает ТАСС. За последние пять лет прирост составил 76,4%.

    По словам министра, в Москве сосредоточено 77 крупнейших из 242 частных вузов страны. Фальков подчеркнул, что основное увеличение коммерческого набора приходится именно на частные университеты, к которым граждане чаще всего предъявляют претензии по качеству образования.

    «Наиболее серьезные претензии, связанные с низким качеством образования, наши граждане чаще всего адресуют частным университетам. На них же в последние годы приходится основное увеличение объемов коммерческого набора», – заявил Фальков. В основном речь идет о направлениях «юриспруденция» и «экономика и управление».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, а Министерство образования и науки утвердило новые правила приема в вузы, согласно которым с марта 2025 года изменяются сроки зачисления на бюджетные и платные места для бакалавриата и магистратуры.

    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой

    Песков: Россия обязалась при необходимости предоставить военную поддержку КНДР

    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае возникновения угрозы Россия поддержит КНДР военными средствами в рамках действующего договора о взаимопомощи между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готова при необходимости оказать военную помощь КНДР в рамках действующего договора о взаимопомощи, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также добавил, что положения соглашения предполагают сотрудничество в различных сферах, включая военную.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Коментарии (4)
    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

    Коментарии (4)
    28 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии

    Политолог Баширов: Военные КНДР будут задействованы в Донбассе и Новороссии, если потребуется

    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявления Москвы и Пхеньяна об участии северокорейских войск в освобождении Курской области – это не столько подведение итогов, сколько заявка на создание военных союзнических сил России и КНДР. Не исключено, что военные Северной Кореи при необходимости будут задействованы также в регионах Донбасса и Новороссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    По его мнению, международное давление едва ли сможет остановить Пхеньян. «Северная Корея – это страна, которая и так изолирована по многим вопросам», – пояснил собеседник, напомнив при этом о сотрудничестве Северной Кореи с Пекином и Москвой. «Мы поставляем республике среди прочего продовольствие и нефтепродукты», – добавил эксперт.

    На этом фоне нынешние заявления Владимира Путина и Ким Чен Ына о боях в Курской области – это не столько подведение итогов, полагает эксперт, неслучаен и момент, когда были раскрыты данные по северокорейским военным. «Я думаю, это заявка на создание союзнических сил, а также часть переговорного процесса по украинскому кризису», – допустил Баширов.

    В этой связи он напомнил о европейской «коалиции желающих» и идее Парижа и Лондона направить «миротворческий контингент» на Украину. «У Москвы есть цели в рамках СВО и ресурсы, чтобы их достичь. А теперь речь идет еще и о новой вводной – военном сотрудничестве России и Северной Кореи, что совершенно меняет расклад», – подчеркнул аналитик.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД исключал участие войск КНДР в боевых действиях в ДНР и Новороссии. По его словам, если северокорейские военные окажутся на территории Донбасса, это обернется для Пхеньяна наращиванием санкционного давления со стороны западных стран.

    Ранее Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях в Курской области. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало документ, в котором говорится о победоносном завершении операции по освобождению российского региона после украинского вторжения.

    «Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, <...> и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории России», – говорится в сообщении.

    В комитете добавили, что Ким Чен Ын отправил северокорейские войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Лидер КНДР направил поздравления военным по случаю освобождения Курской области, назвал героями тех северокорейцев, кто сражался в регионе, и призвал увековечить их память.

    Владимир Путин также поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность Ким Чен Ыну. «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как заявил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС России, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    Между тем министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам. В ведомстве призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    28 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Рассмотрение вопроса о единой валюте БРИКС отложено из-за отсутствия подходящих экономических условий, но активное использование национальных валют уже широко распространено, рассказал глава МИД Сергей Лавров газете O Globo.

    Идея создания единой валюты БРИКС может быть рассмотрена вновь только при формировании необходимых экономических условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, которое приводит российский МИД.

    «Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия», – сказал Лавров.

    Он добавил, что между странами объединения идут переговоры о расширении использования национальных валют, создается инфраструктура для трансграничных расчетов. По словам министра, одной из ключевых тенденций мировой экономики стала дедолларизация, что объясняется снижением доверия к международным финансовым механизмам, контролируемым Западом.

    Лавров уточнил, что по итогам 2024 года 90% торговли России со странами БРИКС осуществлялось в национальных валютах.

    «Никто не хочет пострадать от санкций, которые Запад вводит против неугодных стран, используя свое монопольное положение на финансовых рынках», – отметил российский министр.

    Он подчеркнул неприемлемость использования резервных валют в качестве оружия конкурентной борьбы и блокировок под политическими предлогами платежных операций по поставкам социально значимых товаров.

    Лавров напомнил, что в декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года зафиксированы инициативы по созданию новых расчетных и страховых платформ, что должно повысить устойчивость торговых и инвестиционных операций между странами объединения.

    Бразилия с 1 января 2025 года является председателем БРИКС. В 2024 году этот пост занимала Россия.

    Группа стран БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

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    28 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    Тренеру Жулину запретили выезд в Пекин на олимпийский отбор

    Александру Жулину отказали в поездке на турнир в Пекине

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитому тренеру Александру Жулину не разрешили сопровождать фигуристов на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекине, возникли вопросы к его публичным заявлениям.

    Как передает РИА «Новости», Александр Жулин сообщил в эфире шоу Вячеслава Фетисова, что ему запретили выезд на олимпийский отбор в Пекин вместе с подопечными.

    Причиной, по словам тренера, стали решения комиссии, оценивающей кандидатов, а также его критика главы МОК Томаса Баха.

    «Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор». Я против Томаса Баха очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», – заявил Жулин.

    Агентство отмечает, что подобные ограничения уже затрагивали российских спортсменов и тренеров в других видах спорта, включая гимнастику, где поводом для отказа могли стать фотографии с празднования Дня Победы или участие в патриотических акциях.

    Международный союз конькобежцев ориентируется на мнение общественности и, по мнению источников, опасается бойкота соревнований со стороны зарубежных участников при появлении Жулина на турнире.

    Специалист тренирует одну из сильнейших пар России – Александру Степанову и Ивана Букина, и его отсутствие может сказаться на подготовке дуэта. Также есть опасения, что по аналогичным причинам недопуск может коснуться и других ведущих фигуристов, если причиной станут их публичные высказывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Жулин предположил, что Камиле Валиевой могли подсыпать допинг, в Екатеринбурге начато расследование избиения судьи турнира по фигурному катанию после нападения отца одной из участниц соревнований, а Антон Сихарулидзе избран новым президентом Федерации фигурного катания на коньках России.

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    27 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    При пожаре в банном комплексе Москвы сгорели семь зданий

    Tекст: Ольга Иванова

    Огнем охвачены семь зданий банного комплекса на востоке Москвы, площадь возгорания достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

    В результате инцидента огнем повреждены семь строений, сообщили в МЧС России. К тушению были привлечены более 90 специалистов и 25 единиц техники, включая два вертолета и пожарный поезд, передает РИА «Новости».

    Данных о пострадавших на данный момент не поступало. Пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания.

    Ранее сообщалось, что крупное возгорание возникло в банном комплексе на Яузской аллее, площадь пожара достигла 1200 кв. метров.

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    28 апреля 2025, 00:46 • Новости дня
    Два борта МЧС России приземлились в иранском Бендер-Аббасе

    Самолеты МЧС России доставили помощь после взрыва в порту Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спасатели прибыли в Бендер-Аббас для координации действий после мощного взрыва на складе химикатов в порту Шахид-Раджаи.

    Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, передает РИА «Новости». Посольство России в Иране уточнило, что спасатели смогли добраться до города несмотря на сложные погодные условия и ураган, которые наблюдались в ряде регионов страны.

    По прибытии российские спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ожидается прилет еще одного самолета МЧС. Взрыв, случившийся на складе с химикатами в порту Шахид-Раджаи, был настолько мощным, что его услышали на острове Кешм. В радиусе нескольких километров были выбиты окна.

    Официальный представитель правительства Ирана заявила: «Причины взрыва пока установить сложно». Власти страны организовали проверку обстоятельств происшествия. В отдельных СМИ сообщалось, что взрыв мог быть вызван возгоранием резервуара с топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил Украину в нарушении международных обязательств и поддержке террористов в Сирии, а также потребовал прекратить подобные действия, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану, а руководство МЧС России по поручению президента Владимира Путина приняло решение направить два самолета – Бе-200ЧС и Ил-76 – в иранский Бендер-Аббас для ликвидации пожара после взрыва, о чем министр МЧС России Александр Куренков распорядился оперативно перебросить воздушные суда для оказания помощи.

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    28 апреля 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР за минувшие сутки 36 боеприпасов

    ВСУ выпустили 36 боеприпасов по ДНР, погиб один человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные атаковали районы ДНР, выпустив десятки боеприпасов и причинив жертвы среди мирных жителей.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили 19 обстрелов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего зафиксировано 36 выпущенных боеприпасов различного типа.

    Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов, по официальным данным, погиб один мирный житель и шесть человек получили ранения. Также сообщается о повреждении жилого дома и двух объектов гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, как заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун, кроме того, за минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, в результате чего пострадали трое мирных жителей и были повреждены четыре дома.

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    27 апреля 2025, 15:27 • Новости дня
    На востоке Москвы вспыхнул крупный пожар в банном комплексе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупное возгорание возникло в банном комплексе на Яузской аллее, площадь пожара достигла 1200 кв.метров.

    Возгорание произошло в банном комплексе на Яузской аллее, дом 8, передает ТАСС. Пожар начался на территории комплекса, площадь горения достигла 1200 кв.метров.

    На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По словам представителей ГУ МЧС России по Москве, продолжается тушение огня, принимаются все необходимые меры по локализации пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковных Химках произошел пожар в банном комплексе, а ранее причиной пожара в банном комплексе под Тверью сочли поджог.

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    28 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Unherd: Европа должна перестать сопротивляться плану Трампа ради будущего ЕС и Украины

    Unherd: У европейцев нет альтернативы плану Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Потенциальное утверждение мирного плана Трампа может остановить эскалацию конфликта и сформировать новый подход к безопасности Европы, пишет портал Unherd.

    Европа не имеет альтернатив плану президента США Дональда Трампа по украинскому кризису, который может быть наименее худшим вариантом для региона, поэтому соглашаться с ним придется, пишет британский портал Unherd.

    «Печальная истина в том, что у нас, европейцев, нет альтернативы... И все же, это соглашение должно быть принято. Из всех возможных исходов это – наименее худший... Нравится вам это или нет, но сделка Трампа спасет жизни. Она остановит эскалацию региональной войны, которая может стать общеевропейской катастрофой», – пишет колумнист Вольфганг Мюнхау.

    В материале говорится, что принятие этого плана может не только инициировать обсуждение новой архитектуры безопасности после окончания конфликта, но и ускорить перспективу членства Украины в Евросоюзе.

    А это дало бы Европе шанс избавиться от военной зависимости от США без необходимости вовлекаться в полномасштабные боевые действия.

    Автор напоминает, что Европа оказалась в таком положении из-за чрезмерной уверенности в поддержке США и «в результате перерасходовала дивиденды мира».

    «Европа гораздо лучше ведет дискуссии, чем сражается на самом деле, предпочитая позировать для фотосессий с Зеленским, чем принимать трудные решения», – пишет Мюнхау.

    Он напомнил: с лета 2023 года стало очевидно, что Украина не побеждает, несмотря на бравурные лозунги и утверждения западных СМИ, обещания военной помощи стран-союзников. Теперь ситуация на фронте очевидна.

    И хотя непредсказуемость Трампа не дает возможности быть уверенными в окончательном варианте его мирного плана, европейцам следует задуматься о том, как работает мирная дипломатия.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    Ранее Times сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

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    28 апреля 2025, 12:42 • Новости дня
    Суд заочно приговорил шведского наемника за бои на Украине к 14 годам тюрьмы

    СК: Шведскому наемнику ВСУ Тобиасу Энгквисту заочно назначили 14 лет тюрьмы

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданин Швеции Тобиас Энгквист получил заочный приговор в 14 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне Украины, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК.

    Суд признал доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Швеции  Тобиасу Энгквисту. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК России за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, сообщили в Telegram-канале СК.

    «Судом Энгквисту заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», – говорится в посте.

    Следствие и суд установили, что в 2022 году Энгквист добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел военную подготовку, получил оружие, боеприпасы, обмундирование и спецснаряжение.

    За материальное вознаграждение Энгквист участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в боях за освобождение территории ДНР были замечены наемники из Португалии, что удалось определить благодаря перехваченным переговорам и найденным шевронам.

    В начале апреля Следственный комитет России возбудил дело о теракте после убийства жителя Курской области, совершенного польскими наемниками, а ранее стало известно, что польские наемники  составили 90% личного состава украинских войск в Разливе на юге ДНР.

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    28 апреля 2025, 10:51 • Новости дня
    Ученые РАН сообщили о снижении загрязнения в Черном море на 50%

    Ученые зафиксировали сокращение загрязнителей в донных осадках Черного моря

    Tекст: Ирма Каплан

    Анализ донных отложений показал двукратное снижение концентрации вредных веществ после аварии с танкерами у побережья Анапы, сообщили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

    Уровень загрязняющих веществ в донных отложениях Черного моря после аварии с танкерами в декабре 2024 года сократился на 50%, экосистема восстанавливается естественным путем, отметили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, сообщает радио Sputnik.

    «Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах – в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время», – уточнили ученые.

    Значительное снижение загрязнения специалисты объяснили естественным вымыванием и выветриванием, а также активностью обитающих на дне бактерий. Анализ таких бактерий показал отсутствие значительных изменений в развитии бентоса – организмов на грунте и в грунте дна – через 2,5 месяца после аварии.

    «Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы», – пояснили эксперты.

    Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 10 января 2025 года произошел новый выброс мазута из трещины в корме «Волгонефти-239». Загрязнение коснулось черноморского побережья Краснодарского края, где был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, власти края определили дату окончания работ по устранению последствий загрязнения пляжей мазутом в Анапе. Сезон откроют по решению Роспотребнадзора, заявила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.

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    28 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Силуанов заявил о готовности к выпуску цифрового рубля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк завершает подготовку к запуску цифровых рублей, которые станут новой формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.

    Министр финансов Антон Силуанов, выступая на лекции в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы, рассказал о завершении подготовки к запуску цифрового рубля, передает ТАСС. Силуанов подчеркнул, что цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными средствами.

    «На самом деле цифровой рубль – это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей», – заявил министр.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.

    Президент России Владимир Путин призывал к широкому внедрению цифрового рубля.

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