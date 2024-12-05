Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
Минобрнауки обновило правила поступления в вузы с 2025 года
Министерство образования и науки утвердило новые правила приема в вузы, которые вступят в силу с марта 2025 года, изменяются сроки зачисления на бюджетные и платные места для бакалавриата и магистратуры.
Нововведения начнут действовать с марта 2025 года и будут актуальны до сентября 2029 года, основные изменения касаются сроков зачисления абитуриентов, передает RT.
Согласно новым правилам, прием документов от абитуриентов, поступающих на бюджетные места в программы бакалавриата, будет разделен на несколько этапов. Вузы должны завершить прием по приоритетному этапу 2-3 августа. Основной этап зачисления завершится 6-7 августа, а дополнительный – 10-11 августа. Зачисление на платные места необходимо завершить до 30 сентября.
Изменения также затрагивают программы магистратуры. Основной этап зачисления на магистерские программы должен быть завершен к 29 августа, а дополнительное зачисление – не позднее 20 сентября.
В начале октября министр образования Валерий Фальков сообщал, что изменения в перечне приемных испытаний в вузы будут вводиться поэтапно. Начиная с 2025 года будут вводиться незначительные изменения, с 2026 года – более значительные.