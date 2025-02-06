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    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    2 комментария
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня

    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году

    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня
    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    6 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лауреатам Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    «Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил о желании молодых ученых работать в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Путин, выступая на церемонии вручения премий молодым ученым, заявил, что отток молодых ученых из страны сейчас минимален и приблизительно равен числу тех, кто возвращается обратно, передает ТАСС.

    «Небольшое количество уезжает за границу, где-то 5-7%, примерно такое же количество возвращается сейчас в Россию», – отметил глава государства.

    Путин подчеркнул, что власти продолжат создавать условия для того, чтобы талантливые ученые и специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал на благо России и ее граждан. Он заверил, что будут предприняты все необходимые меры для поддержки отечественного научного сообщества.

    Кроме того, президент отметил, что большинство участников грантовой программы Российского научного фонда продолжают свою карьеру в России. По словам Путина, 58% этих ученых остаются в стране для дальнейшего развития своих научных исследований.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, и предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия».

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин поддержал строительство новых поселков для пострадавших в Курской области

    Путин одобрил идею строительства поселков для потерявших жилье в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин одобрил предложение Александра Хинштейна о создании поселков в Курской области для жителей, потерявших жилье из-за действий ВСУ и не желающих жить в городе.

    Президент Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о создании в регионе поселков для тех, кто потерял жилье из-за действий ВС Украины, передает ТАСС. Хинштейн предложил создать такие поселки совместно с ДОМ.РФ и Минстроем, чтобы удовлетворить потребности пострадавших и развивать районы области.

    Он также высказался за внедрение льготной программы ипотеки наподобие дальневосточной, которая действует с 2019 года. Программа предлагает ставки не выше 2%, а максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей, или 9 млн рублей при покупке квартиры площадью от 60 кв. м. Такой инициативой могут воспользоваться семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, с возрастом обоих супругов не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком до 18 лет.

    Хинштейн отметил, что объем строящегося жилья в регионе ниже потребностей, поэтому предложил развивать индивидуальное жилищное строительство в поселках. Он уверен, что подобные меры не только помогут решению жилищной проблемы, но и поспособствуют развитию всей области, включая ее удаленные районы.

    «Хорошее предложение, поддерживаю», – отметил президент, выразив готовность оказать поддержку в реализации этой инициативы.

    До этого в Кремле пообещали проработать вопрос о дополнительных выплатах жителям приграничья, пострадавших от агрессии ВСУ. Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с президентом Путиным губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.

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    6 февраля 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил сделать интересными школьные программы

    Путин поручил сделать интересными школьные программы по математике и естественным наукам

    Путин поручил сделать интересными школьные программы
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников, с участием научных и образовательных организаций.

    «Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», – отметил российский лидер на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Ранее Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что совмещение учебы и работы становится все более распространенным среди студентов, что требует новых подходов в образовательной системе.

    По его мнению, это стремление молодых людей заслуживает уважения и широкой поддержки. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер предложил внедрять индивидуальные учебные планы для студентов, занимающихся трудовой деятельностью по своей будущей специальности.

    «Необходимо вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные форматы обучения», – подчеркнул Путин. При этом он отметил важность сохранения фундаментальности и качества образования.

    Гибридные форматы, по мнению Путина, должны предоставлять возможность учиться, не жертвуя качеством образования, что позволит студентам более эффективно совмещать учебу с работой.

    Ранее Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

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    6 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны

    Путин поразился успехам российских ученых в выращивании быков массой до тонны

    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в беседе с молодыми учеными выразил удивление достижениями российской генетики в области животноводства, узнав, что в стране могут выращивать быков весом до одной тонны, что ранее было возможно только за рубежом.

    Разговор с лауреатом президентской премии, профессором Еленой Корочкиной коснулся инноваций в питании коров и сохранении генетического материала. Путин выразил интерес к ее работе и расспросил о среднем весе выводимых быков. Когда он услышал цифру в одну тонну, он поразился: «До тонны?» Президент также уточнил нюансы, такие как сроки выращивания и прежние результаты в этой области, передает ТАСС.

    Корочкина пояснила, что такие быки уже есть в России, но основная задача – сохранение генетического потенциала. «Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов, – заметил российский лидер. – Таких [быков] раньше у нас никогда не было – чтобы до тонны вес доходил. Мы все закупали же за границей».

    Ранее Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Глава государства заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

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    6 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными спросил у специалистов о том, возможно ли защитить от радиации животных в случае отправки их на Марс.

    Глава государства обратился к инженеру Наталье Черкашиной, которую президент ранее наградил за разработку защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации, передает ТАСС.

    «Наталья Игоревна, скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, кошкам, собакам?» – спросил он ученую.

    Исследователь пояснила, что такая возможность есть. Пока ведется работа над усилением защиты космонавтов от радиации. Путин указал, что полет до красной планеты займет порядка шести месяцев, в полете уровень радиации куда выше, чем на земной орбите.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Ранее СМИ сообщили, что США могут предложить России совместный полет на Марс и возвращение на Луну.

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    6 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков: У Путина нет претензий к бывшему главе Роскосмоса Борисову

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход Юрия Борисова с должности генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» не связана с претензиями к нему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что пока в графике президента Владимира Путина не значится встреча с новым главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

    В четверг президент Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации.

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    6 февраля 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил успешную работу Хинштейна в Курской области

    Политолог Баширов: Смена главы Курской области оправдала себя

    Эксперт объяснил успешную работу Хинштейна в Курской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Команда врио губернатора Курской области Александра Хинштейна нарастила авторитет власти среди населения, реализуя помощь пострадавшим при боевых действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о поддержке жителей приграничных территорий.

    «К Курской области сейчас обращено особое внимание федерального центра, это ежедневная тема в повестке президента. Когда Путин назначал Хинштейна, он сразу указал приоритетом взаимодействие с населением. И глава региона, поставив эту задачу в фокус и выполняя ее, серьезно укрепил авторитет власти в области», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «На встрече Путина с врио губернатора были подведены предварительные итоги работы, согласованы уже проработанные планы и решения. Это непростые задачи с точки зрения разрешения социальных вопросов, особенно на фоне боевых действий. Однако решать их все равно необходимо», – подчеркнул он.

    «И со многими вопросами новая команда уже справляется. Поэтому важно зафиксировать: смена руководителя региона в сложный момент продолжающихся боевых действий была необходимым решением президента, которое оправдало себя. В Курской области у власти люди, практикующие не формальный подход к управлению, а способные понять важные для населения нюансы и работать с ними», – указал эксперт.

    «Отдельный вопрос по приграничным районам. Они будут восстановлены на качественно новом уровне. Это принципиальная позиция президента, которая полностью сходится с комплексным подходом Хинштейна к восстановлению приграничья. В этом смысле Курская область ничем не отличается от новых регионов, где идут боевые действия и работают программы восстановления», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, который информировал главу государства о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков.

    «Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы с вами здесь встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много», – подчеркнул Путин.

    «Самый чувствительный вопрос – по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей: 112 тыс. человек, которые получили уже по 150 тыс. Тоже согласен с Вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни, проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», – сообщил глава государства.

    «Действительно, самое главное для нас – это люди, их проблемы. И я вместе с коллегами стараюсь быть максимально открытым, находиться в постоянном диалоге, для того чтобы определиться с перечнем проблем, которые в первую очередь волнуют людей», – ответил Хинштейн.

    «По их же инициативе мы создали координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов, их у нас девять, и все проблемные вопросы, поднимаемые на встречах, – а помимо координационного совета я на регулярной основе встречаюсь с людьми и собираю их достаточно часто или выхожу к ним на встречи, – все эти вопросы мы на сегодняшний день уже положили на бумагу», – заверил он.

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    6 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    Путин пообещал решить проблему оторванности учебных программ от практики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    На встрече в Кремле с молодыми учеными президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы системы образования, передает ТАСС. Лауреат президентской премии Вадим Попков выразил обеспокоенность по поводу оторванности новых учебных программ от реальной практики и последних достижений науки и технологий.

    Путин поинтересовался, какие ведомства могут содействовать в решении этой проблемы. В ответ Попков указал на Минпромторг и прежде всего на Минобрнауки. Президент заверил, что обсудит этот вопрос с соответствующими министрами, и подчеркнул важность живого общения с теми, кто непосредственно работает в отраслях.

    «Я сейчас переговорю с коллегой – вы с ним тоже пообщайтесь, а потом я вернусь к этому вопросу уже с самим министром», – заявил Путин. Он добавил, что такие встречи с профессионалами будут полезны для людей, которые занимаются отраслью каждый день. Президент также предложил дополнительно обсудить вопрос с министром после встреч молодого ученого с представителями ведомства.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

    Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

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    6 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин предложил ввести поэтапное профессиональное образование в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения.

    Путин предложил предусмотреть в нормативной базе новой модели высшего образования возможность поэтапного профессионального обучения. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такая модель образования позволит студентам получать квалификацию после завершения определенного цикла обучения. «Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации», – отметил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от ВВП к 2030 году, обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки, а также поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников.

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    6 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин в Кремле наградил молодых ученых

    Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Лауреатами стали четыре исследователя, в их числе – ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Наталья Черкашина, передает ТАСС. Видео с награждения опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Черкашина разработала материалы и технологии для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации.

    Также награждена профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий СПбГУ ветеринарной медицины Елена Корочкина. Она преуспела в разработке инновационных способов питания коров и в сохранении генетического материала животных.

    Кроме того, награждены заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени Иоффе РАН Вадим Попков и его сотрудник Кирилл Мартинсон. Их удостоили награды за технологию создания СВЧ-керамики, превосходящей по характеристикам зарубежные аналоги.

    Напомним, премия президента в области науки и инноваций учреждена в 2008 году. Она присуждается за результаты исследований, которые вносят значительный вклад в развитие науки.

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    6 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин подтвердил увеличение расходов на науку до 2% ВВП

    Путин заявил о планах увеличить расходы на науку в России до 2% ВВП к 2030 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от валового внутреннего продукта к 2030 году.

    «На развитие науки вместе с отечественными компаниями сконцентрируем необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития. К 2030 году нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки. Это позволит России войти в число ведущих стран мира по объему финансирования науки. Прежде всего имеется в виду [финансирование] из государственного бюджета, но с подключением наших крупных технологических партнеров этот объем будет возрастать», – сказал Путин на церемонии вручения премий молодым ученым, его слова приводит ТАСС.

    Как отметил президент, столь подробный рассказ необходим, чтобы молодые исследователи и их коллеги знали о том, что планы по развитию науки намечаются заблаговременно. «Исходим из того, что наука, ее достижения – это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России. Они определяют наше развитие, нашу безопасность и, что очень важно, качество жизни наших граждан», – указал глава государства.

    В заключение Путин добавил, что великие научные открытия всегда «создают новые возможности для людей». «И я очень рассчитываю на ваше участие в этой созидательной, интересной работе – ваше и всех ваших коллег», – обратился президент к лауреатам премии.

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    6 февраля 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия»

    Путин предложил создать экспозицию лучших проектов молодых ученых в центре «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На церемонии вручения премий молодым ученым президент России Владимир Путин предложил создать экспозицию в национальном центре «Россия» для демонстрации лучших проектов молодых российских исследователей.

    Идея была озвучена на церемонии вручения премий молодым ученым, где президент подчеркнул важность популяризации науки среди россиян и зарубежных гостей. Путин отметил, что экспозиция позволит лучше ознакомиться с достижениями лауреатов и лучшими проектами российских молодых ученых, сообщает ТАСС.

    Обращаясь к лауреатам премии, Путин выразил желание, чтобы подрастающее поколение и вся страна гордились отечественной наукой. Он добавил, что важно не только укреплять общественное уважение и авторитет нового поколения исследователей, но и предоставлять им необходимую финансовую поддержку. По мнению президента, без достойного финансирования невозможно добиться значительных успехов в научной деятельности.

    Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

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    Европейские лидеры заявляют о необходимости резкого роста расходов на оборону и вооружения. Например, только французский военный бюджет всего за пять лет должен вырасти вдвое. Однако откуда ЕС возьмет на это суммы, измеряемые сотнями миллиардов евро? Судя по всему, ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Как России вернуть влияние в Сирии

      Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

      Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

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    • Роман Силантьев Роман Силантьев
      Что стоит за многонациональностью

      Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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