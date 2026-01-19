Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.8 комментариев
Израиль заблокировал открытие КПП «Рафах» на границе с Египтом, несмотря на давление со стороны США и обсуждение следующего этапа мирного плана, сообщает портал Ynet.
По данным Ynet, Израиль принял решение не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом на текущем этапе, несмотря на требование США сделать это в рамках перехода ко второй фазе мирного плана Дональда Трампа, передает ТАСС. Такую информацию публикует израильский портал Ynet, ссылаясь на собственные источники в правительстве.
Высокопоставленный израильский источник сообщил изданию, что участие представителей Турции и Катара в управляющем совете Газы «не фигурировало в первоначальных соглашениях между Израилем и США». Он подчеркнул: «Неясно, какими будут полномочия и роль нового органа», объясняя этим позицию Израиля по КПП «Рафах».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил в Кнессете, что на территорию Газы не будут вводиться военные из Турции и Катара. Он добавил, что идут обсуждения с США по вопросу состава управляющего совета и вновь подтвердил намерение разоружить ХАМАС, а сектор Газа сделать демилитаризованным.
Канцелярия Нетаньяху сообщала, что Израиль не согласовывал состав совета по управлению Газой и считает текущие предложения противоречащими своей политике. В связи с этим глава правительства поручил министру иностранных дел Гидеону Саару обсудить ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио.
Согласно договоренностям, достигнутым 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции, планировалось реализовать первый этап мирного плана, а затем приступить ко второй фазе, которая включает вывод израильских войск, ввод международных сил и формирование структур по управлению сектором Газа.
Ранее в США сообщили о формировании палестинского комитета для управления Газой.
СМИ писали, что якобы Трамп планирует организовать в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.
До этого Трамп объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.