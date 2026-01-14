Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.0 комментариев
В США сообщили о формировании палестинского комитета для управления Газой
США близки к объявлению состава палестинского комитета, который должен взять на себя управление повседневной жизнью в секторе Газа, сообщили СМИ.
Как пишет The New York Times, руководителем станет бывший заместитель министра планирования Палестины Али Шаат, который родом из Газы и сейчас проживает на Западном берегу. Члены комитета будут названы в ближайшее время, возможно, уже в среду, когда представители палестинских фракций, включая ХАМАС, соберутся в Египте для переговоров.
Американские чиновники рассчитывают, что новый комитет поможет ослабить влияние ХАМАС в Газе, которая полностью перешла под контроль этой группировки в 2007 году. Согласно плану США, комитет будет аполитичным и сосредоточится на предоставлении публичных услуг, а его сотрудники должны быть независимыми палестинскими экспертами. Ожидается, что контроль над комитетом возьмет на себя новый международный орган – так называемый Совет мира под руководством Дональда Трампа, однако состав совета пока не объявлен.
Вызовы перед новым органом остаются крайне серьезными: большая часть Газы разрушена после двух лет войны, около 2 млн жителей живут в палатках или полуразрушенных домах, а многие больницы и органы власти не функционируют. Движение ХАМАС выразило готовность передать полномочия по оказанию публичных услуг комитету, но сохраняет вооруженные подразделения, что осложняет ситуацию. Как отмечают аналитики, успех работы комитета будет зависеть не только от его усилий, но и от того, насколько Израиль ослабит ограничения на поставки гуманитарной помощи и строительных материалов.
Часть экспертов считает, что создание комитета – попытка США продемонстрировать прогресс на фоне трудностей в реализации других аспектов послевоенного урегулирования. По словам аналитика из Israel Policy Forum Майкла Коплоу, эти шаги больше напоминают стремление показать активность, чем реальное продвижение вперед. Кроме того, остается нерешенным вопрос: как комитет будет взаимодействовать с десятками тысяч бывших госслужащих ХАМАС, без которых восстановление услуг будет затруднено, а их включение в работу может вызвать недовольство Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время переговоров с Биньямином Нетаньяху пообещал разрешить Израилю вновь атаковать ХАМАС в случае отказа движения от разоружения.
Ранее власти Египта считают, что реакция ХАМАС на инициативу Дональда Трампа может стать шагом к установлению мира в секторе Газа.