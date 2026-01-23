Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.7 комментариев
Euractiv: В ЕС выразили беспокойство из-за структуры управления «Советом мира»
Устав созданного по инициативе президента Дональда Трампа «Совета мира» по Газе вызвал в Брюсселе тревогу из-за прописанных в документе исключительных полномочий председателя, сообщает издание Euractiv со ссылкой на просмотренный внутренний документ Европейской службы внешних связей.
Внутренний документ внешнеполитического ведомства Евросоюза свидетельствует о несоответствии предложенной схемы конституционным принципам объединения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv. «Устав «Совета мира»… вызывает озабоченность в соответствии с конституционными принципами ЕС», – говорится в тексте от 19 января.
Брюссель считает, что структура управления, которую продвигает Дональд Трамп, противоречит договоренностям ООН, достигнутым в сентябре 2025 года. Европейские чиновники обращают внимание на значительные расхождения в подходах к регулированию ситуации в регионе.
Согласно уставу организации, американский политик займет пост «первого председателя» с широкими полномочиями. Он получит возможность самостоятельно назначать преемника и накладывать вето на любые решения, даже если они приняты большинством голосов участников совета.
Ранее в Давосе устав инициированного США «Совета мира» подписали 18 стран.
Президент России Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.