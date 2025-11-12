Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» из состава группировки войск «Запад» сорвал ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении зоны спецоперации, передает РИА «Новости».

По данным Минобороны, военные с помощью воздушной разведки вычислили скопление личного состава и техники ВСУ, включая бронированные машины западного производства. После передачи координат на командный пункт расчет занял огневую позицию и выполнил точный обстрел 220-миллиметровыми реактивными снарядами.

Удар был нанесен с расстояния более 30 километров. В результате удара все обнаруженные цели были поражены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили 70% территории Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление, отправив туда на штурм заключенных. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.