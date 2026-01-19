Прирост запасов угля в России вдвое превысил добычу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, прирост запасов угля в России по итогам 2025 года предварительно составил 768 млн тонн, что почти вдвое превышает годовую добычу, передает РИА «Новости».

По словам Казанова, такой прирост свидетельствует о высоком потенциале российских угольных месторождений.

Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов ранее заявлял, что Минэнерго рассчитывает сохранить объемы добычи и экспорта угля в 2025 и 2026 годах на уровне 2024 года.

Согласно данным Росстата, в 2024 году добыча угля в России снизилась на 0,6%, составив 427 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о запасах угля в стране, которых хватит на тысячу лет.

Минэнерго ранее также подтвердило наличие угольных запасов на этот срок.

Путин предложил расширить использование угольной генерации на Дальнем Востоке.