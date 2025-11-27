ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам и пунктам управления беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 263 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 114 беспилотников, 638 ЗРК, 26 294 танка и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 814 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ. За день до этого ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. А ранее поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.