Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину Лавров прокомментировал утечку разговора Путина и Макрона 6 июля 2022, 10:32 Текст: Александра Юдина

Дипломатическая этика не предполагает слив записей, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. «Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», – передает РИА «Новости» его слова. Лавров добавил, что в российской практике был лишь один случай, когда ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках «нормандского формата» и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить Минские соглашения. Также он подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали. «Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности», – заключил министр. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нарушение конфиденциальности переговоров Путина и Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».

Захарова раскритиковала тайную запись Парижем разговора Путина и Макрона 3 июля 2022, 17:59

Фото: Peter Kneffel/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». «Речь идет о невиданном в дипломатической практике. Речь идет о том, что когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии, в том числе после пандемии, то это, конечно, конфиденциальная история, два лидера, иногда и на троих бывают разговоры и по видеосвязи, естественно, это закрытые переговоры. Так вот оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, ну так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики конечно, но вот из невиданного – оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. На самом деле, это пример того, что именно так они понимают слово «дипломатия», – приводит ее слова РИА «Новости». В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.



В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему «наплевать» на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретится с президентом США в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке, разговор иногда проходил в напряженном тоне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Французы задумались о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах 3 июля 2022, 20:16 Текст: Ольга Иванова

Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза с положительным исходом для его организаторов, пишет Daily Express. «Но после своего недавнего провала на выборах президент Франции может быть вынужден уступить давлению Frexit и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в Европейском союзе», – приводит статью РИА «Новости». Член движения «Поколение Фрексит» Эрик Нуар назвал Макрона воплощением европеизма и заявил, что тот сейчас настолько ослаблен, что не может оставаться у власти. «Естественно, в силу обстоятельств вопрос о нашем членстве в ЕС наложится на общественную дискуссию и станет в ней центральным», – добавил он. По мнению Нуара, оппозиции придется определиться с отношением к членству в ЕС и выступить за референдум о дальнейшем участии в организации. Глава «Поколения Фрексит» Шарль-Анри Галуа, в свою очередь, уверен, что давление сторонников выхода из ЕС на Макрона будет усиливаться на фоне итогов недавних выборов. Галуа добавил, что считает такое голосованием лучшим способом совершить Фрексит. Напомним, во Франции подвели итоги второго тура выборов в Национальное собрание. Коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу, но потеряла абсолютное большинство в парламенте. После подсчета 100% голосов Министерство внутренних дел Франции сообщает о следующей расстановке сил: коалиция «Вместе!» набрала 38,57% голосов, 31,6% достались левому «Новому народному экологическому и социальному союзу» Жан-Люка Меланшона, 17,3% у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» и 6,98% голосов набрали «Республиканцы». Таким образом, президентская партия займет 245 из 577 мест в парламенте, 131 место у левых, 89 – у партии Ле Пен, 61 кресло займут республиканцы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет «угрозу стране», так как «никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация». Путин присвоил звание Героев России генералам Абачеву и Лапину 4 июля 2022, 19:15

Фото: ЦВО РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу – генерал-майору, Лапину Александру Павловичу – генерал-полковнику», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. «Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами», – сказал президент. В ходе встречи министр сообщил, что за две недели военные под командованием генералов окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка. Войска Александра Лапина и Эседулла Абачева принимали активное участие в боевых действиях на территории ЛНР, сообщает «Коммерсант». Александр Лапин – принял командование войсками Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Он прошел все командные должности, возглавлял Общевойсковую академию ВС России. Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, в разные годы был начальником 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа. Участник второй чеченской кампании, вооруженного конфликта в Южной Осетии и военной операции в Сирии. Кремль анонсировал два международных разговора Путина 5 июля 2022, 12:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию», – сказал РИА «Новости» Песков, говоря о графике президента на вторник. Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут «традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития» региона. Япония запросила у России разъяснений по указу Путина о «Сахалине – 2» 5 июля 2022, 08:18 Текст: Александра Юдина

Правительство Японии запросило у России пояснения касательно указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин – 2», сообщил на пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси. «Что касается проекта «Сахалин – 2», то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента (России Владимира Путина) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», – передает РИА «Новости» его слова. Отмечается также, что в этой связи Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим уточняющим деталям. Сбор информации продолжается. Напомним, президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России. Сначала дали оценку указу Путина в статье британской Financial Times. Позднее Bloomberg заявил, что решение президента России развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы. Обвиняемая в изнасиловании госсекретарь при МИД Франции сохранила пост в кабмине 4 июля 2022, 13:59 Текст: Александра Юдина

Госсекретарь при МИД Франции по вопросам развития, франкофонии и международному партнерству Хрисула Захаропулу, которую трижды обвинили в изнасиловании, сохранила свой пост в правительстве страны, сообщил телеканал TF1. Согласно документам Елисейского дворца, Захаропулу продолжит исполнять обязанности госсекретаря при МИД Франции, передает РИА «Новости». Захаропулу – французский гинеколог, политический и государственный деятель. В прошлом – депутат Европейского парламента (2019-2022) от партии президентского большинства «Вперед, Республика!» (ныне «Возрождение»), член группы Обновляя Европу. Кавалер ордена «За заслуги» в 2017 году. Напомним, прокуратура Парижа в конце июня начала расследование в отношении госсекретаря после двух жалоб об изнасиловании от ее бывших пациенток. Позднее третья женщина в эфире телеканала TMC обвинила Захаропулу в насилии. В декабре прошлого года французские правоохранители предъявили обвинение в изнасиловании актеру Жерару Депардье. Анонсирована встреча Путина с Шойгу 4 июля 2022, 13:01 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня у президента идут внутренние рабочие встречи и совещания. В ближайшее время у президента с докладом будет министр обороны Шойгу, эту встречу мы покажем», – приводит его слова ТАСС. Песков добавил, что специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса идет по плану. «Что касается вопросов дальнейших тактических шагов, то это в Министерство обороны. Я могу лишь сказать, [что] операция идет по плану, она продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», – сказал Песков. На ваш взгляд Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины? Промышленность и трудовые ресурсы

Научный потенциал

Сельское хозяйство и продукты питания

Возможности для туризма

Рынки сбыта для бизнеса

Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше. Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину 5 июля 2022, 20:34 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета, так же указ позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами. Фактически отменено требование о репатриации валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи, сообщает РБК. Ранее правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями обнулила норматив обязательной продажи (до этого составлял 50%, а ранее (с конца февраля) – 80%), экспортеры больше не обязаны возвращать валютную выручку и на счета в российских банках.



У правкомиссии есть полномочие корректировать размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, поэтому если такие корректировки будут, соответствующим образом изменится и доля обязательного зачисления экспортной выручки на российские счета. По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам. Путин также запретил российским резидентам зачислять на свои зарубежные банковские счета иностранную валюту, которая может быть получена в результате конвертации дивидендов российских акционерных обществ (прибыли, распределенной российскими ООО), полученных такими резидентами.



Кроме того, указ разрешает российским компаниям, выпустившим еврооблигации, заместить эти бумаги, передав кредиторам новые российские облигации с аналогичными параметрами (размер дохода, сроки выплат и т. д.) либо денежные средства в рублях, привлеченные от размещения таких внутренних облигаций. В этом случае обязательства перед держателями евробондов будут считаться «исполненными надлежащим образом» в рамках российского права. Путин назначил нового замглавы МВД России 4 июля 2022, 15:54 Текст: Алексей Дегтярев

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко назначен замглавы МВД приказом президента России Владимира Путина. «Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», – цитирует указ ТАСС. Также глава государства тем же указом присвоил Кубышко специальное звание «генерал-лейтенант полиции». Кроме того, президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Бояринева на должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Путин пообещал присвоить звания Героев России генералам Лапину и Абачеву 4 июля 2022, 13:41 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. «С вашим предложением о присвоении командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», – заверил глава государства, обращаясь к министру обороны. Также глава государства пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ЛНР. «Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», – приводит слова российского лидера ТАСС. «Воинские соединения, включая группировку «Восток» и группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу. Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – приводит его слова РИА «Новости». Путин также сообщил, что получил доклады по продолжению специальной военной операции (СВО) от командующих группировкой «Центр» и Южной группировкой войск России генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина. «Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах», – сказал глава государства. Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше. Путин оценил ситуацию в Мордовии 5 июля 2022, 14:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым ознакомился с данными о ситуации в регионе и отметил стабильную обстановку. «Я посмотрел данные по республике: в целом у вас ситуация удовлетворительная, стабильная. ВРП (валовой региональный продукт – прим. ВЗГЛЯД) растет, промышленное производство, сельхозпроизводство, стройка», – передает его слова ТАСС. Глава региона в свою очередь рассказал президенту о прибытии в Мордовию беженцев из Донбасса. «Прибыло 649 человек – гости из Донбасса, Луганска и Мариуполя», – сказал он. «Всех разместили, они у нас в 12 районах работают, интегрированы. Мы даже заявки подали в Фонд культурных инициатив: у них свои творческие коллективы, очень активно включились в нашу жизнь. Многие молодые люди собираются остаться учиться, жить. Мы всячески это поддерживаем», – добавил Здунов. «С учетом вопросов в области демографии это неплохо», – отметил Путин. При этом глава государства отметил, что несколько снизился объем инвестиций в основной капитал. Путин обсудить эти темы, уделив особое внимание проблемным вопросам. Путин поддержал действия по стабилизации обстановки в Каракалпакстане 5 июля 2022, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, лидеры двух стран обсудили стабилизацию в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества. Российский лидер выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане. В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час. В Нацгвардии Узбекистана сообщили, что в результате беспорядков в Каракалпакии погибло 14 человек. Путин поздравил военных с освобождением ЛНР 4 июля 2022, 13:37 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики. Глава военного ведомства заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР. По словам министра, потери ВС Украины за две недели составили 5 тыс. 469 человек, передает РИА «Новости». Шойгу добавил, что в Лисичанске украинские войска при отступлении оставили 39 танков и другой бронетехники. «В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населенных пунктов – наиболее крупные из которых: Севердонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики – Лисичанска», – сказал Шойгу. Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше. Путин присвоил наименование гвардейский 80-му танковому Краснознаменному полку 5 июля 2022, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский, глава государства подписал соответствующий указ. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк», – говорится в указе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в действие со дня подписания. В понедельник Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, войска обоих генералов принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Анонсировано участие Путина в поднятии флагов на траулерах в Петербурге 4 июля 2022, 12:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в пятницу, 8 июля, по видеосвязи поучаствует в церемонии поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «8 июля у нас в связи с Днем рыбака, который будет 10-го числа, в воскресенье, будет церемония поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах в Питере в режиме видеоконференции, а также 8 [июля] мы ожидаем, что президент проведет совещание с членами правительства, совещание готовится», – анонсировал Песков, передает ТАСС. Он уточнил, что во второй половине недели российский лидер также проведет встречу с победителями конкурса «Лидеры России».