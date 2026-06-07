История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.6 комментариев
Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
Усилия главы киевского режима казаться брутальным персонажем боевиков выглядят нелепо из-за абсолютного несоответствия его внешности знаменитому голливудскому типажу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поведение Владимира Зеленского, сообщают «Вести». Поводом для обсуждения стало недавнее выступление президента России Владимира Путина, отметившего неуместность внешнего вида главы киевского режима.
Отвечая на вопрос об ассоциациях с известным фильмом, пресс-секретарь дал четкую характеристику. «Сталлоне, голый торс», – заявил Песков.
Он пояснил, что бывший комик совершенно не подходит под этот типаж, поэтому его стремление казаться героем выглядит нелепо. Кроме того, государственный деятель с иронией порекомендовал соблюдать установленные формальности, призвав не называть мегафон письмом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию президента на открытое письмо украинского лидера.
Пресс-секретарь предложил дождаться пленарной сессии Петербургского международного экономического форума для получения ответа главы государства.
Месяцем ранее представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного разрешения конфликта.