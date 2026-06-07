История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.6 комментариев
В Одессе сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ
Сотрудники одесского военкомата похитили больного священника канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.
Представители военного комиссариата задержали клирика. «В Одессе (сотрудники – ред.) ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили протодиакона Троицкого собора… У него диагностирован ряд заболеваний, в частности, миопия и проблемы с позвоночником, подтвержденные медицинскими документами», – сообщил Союз православных журналистов, передает РИА «Новости».
Несмотря на диагнозы, комиссия сочла священнослужителя полностью годным к военной службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сотрудники военкомата в Винницкой области похитили клирика Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.
В феврале представители ТЦК увезли настоятеля храма УПЦ Иоанна Чирика прямо от подъезда его дома в Волынской области.
В прошлом году военкомы в Одесской области задержали настоятеля Троицкого храма Александра Московчука.