Выпускниц-медиков на Украине обязали пройти воинский учет

Tекст: Дмитрий Зубарев

С августа на Украине вступили в силу новые правила для женщин, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, передает «Страна.ua». Согласно сообщению, учебные заведения должны в течение семи дней после выпуска передать в ТЦК списки своих выпускниц-медиков и фармацевтов. Далее информация автоматически попадает в Единый государственный реестр призывников.

В течение шестидесяти дней женщины должны самостоятельно обратиться в ТЦК и пройти медицинскую комиссию. За нарушение этого порядка предусмотрены штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен. Представители Кировоградского ТЦК уточнили, что для женщин, вставших на воинский учет, ограничений на выезд за границу не вводилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти ужесточили контроль за воинским учетом женщин с медицинским образованием. Теперь женщин-медиков обязали становиться на воинский учет. При неявке в военкомат в течение двух месяцев по ним объявили розыск.