Tекст: Катерина Туманова

Он отметил, что 12 лет назад произошел переворот, приведший к отстранению Виктора Януковича от власти и радикально изменивший политический курс страны.

«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов», – сказал Мирошник в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что Украина превратилась в территорию с межнациональной рознью, стала площадкой для военных испытаний. По его словам, жителей Украины превратили в ресурс для военного противостояния, которым управляет и финансирует Запад.

«В этот момент Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам», – подытожил посол.

