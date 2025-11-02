  • Новость часаДроны ВСУ повредили храм в Белгородской области
    Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 17:12

    Отец Илона Маска назвал СССР спасителем гигантской страны из «когтей дьявола»

    Отец Илона Маска назвал СССР спасителем гигантской страны из «когтей дьявола»
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Советский Союз вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола», заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

    Эррол Маск заявил, что Советский Союз сумел вырвать огромную страну из «когтей дьявола» и создать современное государство, передает ТАСС.

    По его словам, Советский Союз часто обвиняли во многих вещах, однако объективный взгляд позволяет признать масштаб преобразований, произошедших в тот период.

    Эррол Маск отметил, что был рад слышать, как россияне открыто обсуждают советскую эпоху, и выразил гордость за возможность посидеть в кресле, в котором, по его словам, когда-то сидел Владимир Ленин. Он подчеркнул, что считает руководителей той эпохи великими людьми.

    Во время визита в Россию Эррол Маск успел посетить Казань, которая произвела на него сильное впечатление. Он рассказывал, что познакомился с историей города, попробовал блюда советского времени и возглавил экскурсию по местам, связанным с жизнью Ленина и Льва Толстого. Особое впечатление на него произвела открытость собеседников, готовых делиться воспоминаниями о советской эпохе.

    Ранее Эррол Маск выразил желание получить российское гражданство. Он назвал Москву лучшей столицей мира.

    Во время визита в Казань Эррол Маск отметил современные технологические объекты и их вклад в развитие ИТ-отрасли Татарстана.

    2 ноября 2025, 03:30
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты

    Песков: Россия заинтересована в сохранении мира между Венесуэлой и США

    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия заинтересована в стабильности между Венесуэлой и США и поддерживает контакты с Каракасом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось в мирном русле, и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций. Мир и так полон конфликтных ситуаций. Новые конфликтные ситуации не нужны», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он прокомментировал публикацию Washington Post, где заявлялось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обращался к Москве с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов из-за военного давления со стороны США.

    По словам представителя Кремля, Россия внимательно следит за происходящим в Венесуэле. Также Песков подтвердил наличие регулярных контактов между Москвой и Каракасом, напомнив о различных договорных обязательствах между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    31 октября 2025, 13:31
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    2 ноября 2025, 11:11
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    31 октября 2025, 21:29
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    2 ноября 2025, 00:48
    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию

    Трамп: США могут во всеоружии войти в Нигерию

    США пригрозили «во всеоружии войти» в Нигерию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если в Нигерии продолжат убивать христиан, США «могут во всеоружии войти в эту страну», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что подобный шаг будет педпринят с целью ликвидировать «исламских террористов», ответственных за «ужасные злодеяния». Президент США подчеркнул, что дал указание военным быть готовыми к оперативному реагированию.

    «Если мы атакуем, то это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как головорезы-террористы нападают на наших дорогих христиан», – добавил Трамп.

    Нигерийская террористическая группировка «Боко харам*» (террористическая организация, запрещенная в России) стала известна похищениями и убийствами людей с 2000-х годов. Позднее она присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас в результате раскола это две отдельные преступные группировки, передает РИА «Новости».

    Трамп на днях заявил, что христианская община в Нигерии подвергается насилию, страна «вызывает особую озабоченность» из-за действий радикальных исламистов, передает «Интерфакс».

    В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом десятки людей погибли и множество получили ранения в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии. Весной в результате взрыва погибли по меньшей мере 26 человек.

    В 2020 году в Нигерии вооруженные боевики вторглись в небольшой город и взяли в заложники сотни мирных граждан.

    В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывал, что в Нигерии происходит настоящий геноцид христиан. В стране происходили столкновения между христианами и мусульманами.

    1 ноября 2025, 12:10
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву

    Американист Дробницкий: Принимать решение о поставках Киеву Tomahawk будет не Трамп

    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Складывается впечатление, что из-под Дональда Трампа уже «выдернули» власть. Вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, вероятно, будет решаться уже не им, а конгрессменами-демократами и некоторыми чиновниками из администрации США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее канал CNN сообщил о согласии Пентагона на передачу Украине Tomahawk.

    «Публикация CNN об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk («Томагавк») похожа на спекуляцию. В обозримом будущем в США закончится шатдаун. Конгресс и некоторые чиновники поднимут вопрос о ракетах. В преддверии этого в СМИ появляются разнообразные «сливы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, факты противоречат сведениям «источников» CNN.

    Так, телеканал сообщает, что передача Tomahawk не окажет негативного воздействия на американские арсеналы. При этом ранее в официальном докладе Пентагона говорилось: этих ракет у Штатов впритык, напомнил собеседник. Кроме того, у Пентагона мало наземных установок для использования Tomahawk, добавил политолог. «С чего ВСУ собираются их запускать?», – риторически задался вопросом Дробницкий.

    «Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули. Не случайно санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом президента, а распоряжением минфина со ссылкой на постановление Джо Байдена. Не позор ли это?», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, позиция России четко озвучена: запуск Tomahawk с территории Украины станет прямым вовлечением США в конфликт, поскольку применять эти ракеты без участия американских военных невозможно. «Как сказал Владимир Путин, на поле боя это не скажется, но отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены», – напомнил Дробницкий.

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в свою очередь, полагает, что сообщение CNN – это американская реакция на безрезультатное для США обсуждение с Китаем конфликта на Украине. «Несколько истеричная реакция», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине Tomahawk. По информации СМИ, ведомство проинформировало Белый дом, что передача дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

    Министерство войны направило уведомление в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Представленная оценка Пентагона сначала воодушевила европейских союзников, но позднее они были удивлены решением главы Белого дома не давать согласия на передачу Tomahawk Украине.

    Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы отдавать Украине ракеты, поскольку они, как и многое другое оружие, необходимы самим Штатам. «Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину», – сказал американский лидер. CNN подчеркивает, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за президентом США.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    30 октября 2025, 22:14
    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие

    Вице-президент США Вэнс заявил о необходимости ядерных испытаний для США

    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам в Белом доме, что США необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия, передает ТАСС.

    Он отметил, что «у США, России и Китая большой арсенал».

    «Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», – заявил Вэнс.

    При этом вице-президент США не уточнил, планируется ли в ближайшее время возобновление ядерных взрывов во время тестов. Дополнительные подробности или сроки возможных испытаний он также не привел.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания на равных с другими странами. ООН отметила угрозу эскалации после его высказываний о возвращении испытаний.

    Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что юридически Соединенные Штаты обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    1 ноября 2025, 14:21
    Болгария запросила исключение из антироссийских санкций США против Лукойла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Болгария подала запрос на получение исключения из американских санкций, наложенных на компанию «Лукойл», пишет Politico со ссылкой на источники.

    По информации Politico, кабинет министров страны уже обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить разъяснения по поводу дальнейших действий после 21 ноября, когда санкции начнут действовать полностью, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, правительство обеспокоено ситуацией вокруг нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в городе Бургас. Там ожидают, что рестрикции способны привести к отказу банков от сотрудничества с предприятием, что в итоге может вызвать дефицит топлива и массовые протесты.

    Бывший министр охраны окружающей среды Болгарии Юлиан Попов заявил, что правительство «недостаточно подготовлено» для этой ситуации, у него «нет плана действий» на случай ухода «Лукойла» из страны. Он считает, что в случае приостановки работы завода возникнет проблема с поставками топлива.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Напомним, министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России.

    30 октября 2025, 22:44
    The Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

    The Spectator: ПРО «Золотой купол» не защитит США от «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская система ПРО, известная как «Золотой купол», не способна перехватить российскую ракету «Буревестник», оснащенную ядерным реактором и способную маневрировать на высоте около 50 метров.

    Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, не сможет отразить атаку российской высокотехнологичной ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Такое мнение выразил колумнист The Spectator Марк Галеотти, ссылаясь на технические возможности ракеты.

    В статье автор отметил, что благодаря ядерному реактору «Буревестник» может преодолевать расстояния, недоступные другим типам крылатых ракет. Кроме того, ракета способна маневрировать на минимальной высоте до 50 метров, что существенно затрудняет ее перехват существующими средствами противоракетной обороны, подчеркнул Галеотти.

    В материале также указано, что тактико-технические характеристики российского вооружения ставят под угрозу эффективность проекта ПРО «Золотой купол», который был неоднократно раскритикован в экспертном сообществе.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    The Wall Street Journal отметила, что «Буревестник» представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США.

    Путин заявил, что создание «Буревестника» является прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и для науки и народного хозяйства.


    2 ноября 2025, 11:40
    Материалы по тоннелю Россия–США обновили перед встречей лидеров двух стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последнее обновление исследований по проекту тоннеля между Чукоткой и Аляской было приурочено к недавней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    По его словам, последнее обновление материалов по проекту тоннеля между Чукоткой и Аляской было выполнено специально к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Разбегин добавил, что за время работы накоплен обширный массив предварительных технических данных по проекту, и эти материалы неоднократно проходили ревизию.

    «Последние обновления были приурочены к недавней встрече президентов России и США», – заявил Разбегин .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта строительства тоннеля между Россией и Аляской. В США отметили экономическую выгоду от возможного создания туннеля под Беринговым проливом. РФПИ объявил конкурс на создание видеоролика с помощью искусственного интеллекта о проекте тоннеля Россия–США.

    31 октября 2025, 14:15
    Глава Пентагона назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов

    Глава Пентагона Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов

    Глава Пентагона назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта.

    Соединенные Штаты могут снизить вероятность конфликта с применением ядерного оружия, если возобновят ядерные испытания, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

    На пресс-конференции после совещания министров обороны стран АСЕАН в Куала-Лумпуре он заявил, что ведомство будет сотрудничать с Министерством энергетики, которому подчинен ядерный военный комплекс США.

    Хегсет отметил, что этот шаг отвечает поручению президента Дональда Трампа немедленно возобновить испытания.

    «Президент четко дал понять, что нам необходимо иметь надежное средство ядерного сдерживания. Это основа сдерживания. Понимание этого и возобновление [ядерных] испытаний – очень ответственный подход», – заявил Хегсет.

    Министр подчеркнул, что уверенность в работоспособности арсенала снижает вероятность ядерного конфликта.

    В своем выступлении Хегсет также указал, что мощный ядерный арсенал позволит США «обеспечивать мир посредством силы». Отвечая на вопросы, он добавил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем или другими странами, однако укрепление союзов и активное взаимодействие с партнерами уменьшает риск ядерного противостояния.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что такие испытания необходимо периодически проводить.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу поручения о новых испытаниях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    1 ноября 2025, 18:42
    Захарова заявила о бесполезности поставок Tomahawk для Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.

    Захарова прокомментировала заявление о возможном одобрении Пентагоном поставок ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости». По ее словам, увеличение объемов вооружений не приближает мирное разрешение конфликта и не помогает Вашингтону выполнить предвыборные обещания.

    «Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому. И уж тем более не видать выполнения предвыборных обещаний, которые давала администрация, сейчас находящаяся у власти», – заявила Захарова.

    Она подчеркнула, что продолжающаяся военная поддержка Киева со стороны западных стран только усугубляет ситуацию и не открывает возможностей для любого политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное министерство США разрешило поставку крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что эти ракеты нужны самим Соединенным Штатам и нельзя истощать запасы.

    Планы по передаче ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины необходимых пусковых установок.

    31 октября 2025, 14:17
    Шохин счел нецелесообразным строительство туннеля между Россией и США

    Шохин: Строительство туннеля между Россией и США нецелесообразно в этом веке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономическая целесообразность строительства туннеля под Беринговым проливом, способного железнодорожным транспортом соединить Россию и США, вызывает сомнения, заявил глава РСПП Александр Шохин.

    По его мнению, в текущем столетии такой проект не окупится, передает ТАСС.

    «Я думаю, что в этом веке – да (нецелесообразно)», – сказал Шохин, отвечая в кулуарах XVIII Евразийского Веронского экономического форума, организованного при поддержке Фонда Росконгресс, на вопрос о перспективах строительства туннеля.

    По словам главы РСПП, основной проблемой становится необходимость создания полноценной инфраструктуры до самого тоннеля и с российской, и с американской стороны – со стороны России путь проходит через болота и тундру, а со стороны Аляски – через гористую местность, что потребует рытья не одного, а целой системы туннелей.

    «Оправданием этого проекта мог бы стать какой-то грузопоток в обе стороны. Есть он или нет?», – отметил Шохин. Руководитель РСПП напомнил, что и проект Северного широтного хода частично был остановлен из-за отсутствия высокого грузопотока.

    Напомним, президент США Дональд Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какова транспортная и экономическая востребованность этого туннеля, кто заинтересован в его строительстве и будет ли этот одновременно подземный и подводный маршрут из России в США в итоге проложен.

    1 ноября 2025, 22:29
    Россия осудила применение США избыточной силы в Карибском бассейне

    Захарова: Россия осуждает применение США избыточной силы в Карибском бассейне

    Tекст: Антон Антонов

    Россия выступает против применения Соединенными Штатами избыточной военной силы при борьбе с наркотрафиком в Карибском бассейне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    Захарова подчеркнула, что такого рода действия нарушают как американское законодательство, так и нормы международного права, включая Устав ООН, Устав Организации американских государств и Конвенцию ООН по морскому праву.

    Она отметила, что данную позицию разделяют представители ряда стран и международных организаций, включая генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

    Захарова добавила, что многократно тиражируемые в американских СМИ публикации о сотрудничестве России с Венесуэлой не требуют подробных комментариев. Она подчеркнула, что отношения между Москвой и Каракасом носят стратегический характер и развиваются независимо от внешней конъюнктуры, а вопросы обороноспособности находятся в ведении профильных ведомств двух стран.

    МИД России также подтвердил свою твердую поддержку руководству Венесуэлы в вопросах защиты национального суверенитета. Москва призывает к сохранению Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира, а также выступает за меры по деэскалации и поиск решений на основе международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США продолжают усиливать присутствие в Карибском море и восточной части Тихого океана, размещая военные корабли, самолеты и тысячи солдат у берегов Венесуэлы под предлогом «борьбы с наркотрафиком». Американские военные топят суда, которые называют принадлежащими картелям и перевозившими наркотики. Вашингтон пригрозил силовыми мерам в адрес Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.

    31 октября 2025, 11:39
    Венгрия решила запросить у США снятие санкций на закупку нефти и газа России

    Орбан заявил о желании Венгрии получить исключения из санкций США на нефть и газ

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов, заявил ремьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Венгрия рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России, передает РИА «Новости». Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, «нужно заставить американцев понять эту странную ситуацию, все сложности которой они могут не знать».

    Орбан отметил, что Венгрия находится в особой позиции из-за отсутствия выхода к морю. Страна не может использовать альтернативные пути импорта энергоресурсов и из-за географических ограничений остро зависит от поставок из России.

    На прошлой неделе США объявили о новом пакете санкций против российских энергокомпаний, в том числе против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур. Будапешт намерен убедить Вашингтон сделать для страны исключение, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоносителей.

    Ранее президент США Дональд Трамп запланировал провести переговоры с Виктором Орбаном на следующей неделе.

    Глава МИД ВенгрииПетер Сийярто отметил, что поставки российских энергоресурсов в Венгрию касаются только экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул привлекательность российской нефти для Венгрии из-за низкой цены.

    1 ноября 2025, 14:39
    Полиция Греции запретила протесты против нового посла США Гилфойл

    Полиция Афин запретила митинги против прибытия посла США Гилфойл

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Афин приняли меры по обеспечению порядка, запретив массовые протесты накануне визита нового американского дипломатического представителя Кимберли Гилфойл.

    В заявлении афинского управления полиции говорится, что публичные собрания и протестные акции в центре Афин, включая парк Свободы у концертного зала «Мегаро Мусикис», категорически запрещены с 6.00 1 ноября до 6.00 2 ноября, передает ТАСС.

    Этот запрет непосредственно связан с прибытием в Грецию нового посла США Кимберли Гилфойл. Особое внимание уделяется противодействию акции членов «Ассамблеи солидарности с палестинским сопротивлением», выступавшей с лозунгами против принятия американского дипломата и политики в отношении Израиля.

    Полиция обосновала решение угрозой совершения тяжких преступлений и возможностью нарушений общественного порядка и стабильности в указанном районе. Особо отмечается риск посягательств на жизнь, здоровье граждан и на имущество, а также потенциальные угрозы для нормальной социально-экономической жизни центра города.

    По информации телеканала Skai, Гилфойл прибудет одним ноября на частном борту. В ее графике на этот день указано участие в мероприятии Ассоциации греко-израильской дружбы. На четвертое ноября запланирована церемония вручения верительных грамот президенту Греции Константиносу Тасуласу, а на пятое ноября – встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Йоргосом Герапетритисом. Основные темы переговоров – укрепление стратегического сотрудничества Греции и США, энергетика, а также ситуация в Восточном Средиземноморье и на Балканах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году лоббистские группы потратили рекордные 151 млн евро на продвижение интересов цифровых компаний в Европейском союзе.

    Ране тысячи жителей Афин вышли на митинг против визита генсека НАТО Марка Рютте и политики НАТО.

    Посол России в Греции Андрей Маслов заявил о готовности к сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН для укрепления международной безопасности.

