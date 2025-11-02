С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Отец Илона Маска назвал СССР спасителем гигантской страны из «когтей дьявола»
Советский Союз вырвал гигантскую страну из «когтей дьявола», заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
Эррол Маск заявил, что Советский Союз сумел вырвать огромную страну из «когтей дьявола» и создать современное государство, передает ТАСС.
По его словам, Советский Союз часто обвиняли во многих вещах, однако объективный взгляд позволяет признать масштаб преобразований, произошедших в тот период.
Эррол Маск отметил, что был рад слышать, как россияне открыто обсуждают советскую эпоху, и выразил гордость за возможность посидеть в кресле, в котором, по его словам, когда-то сидел Владимир Ленин. Он подчеркнул, что считает руководителей той эпохи великими людьми.
Во время визита в Россию Эррол Маск успел посетить Казань, которая произвела на него сильное впечатление. Он рассказывал, что познакомился с историей города, попробовал блюда советского времени и возглавил экскурсию по местам, связанным с жизнью Ленина и Льва Толстого. Особое впечатление на него произвела открытость собеседников, готовых делиться воспоминаниями о советской эпохе.
Ранее Эррол Маск выразил желание получить российское гражданство. Он назвал Москву лучшей столицей мира.
Во время визита в Казань Эррол Маск отметил современные технологические объекты и их вклад в развитие ИТ-отрасли Татарстана.