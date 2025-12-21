В Госдуме предложили пересмотреть лимит подарков учителям

Tекст: Дарья Григоренко

В настоящее время предельная стоимость обычного подарка закреплена в статье 575 Гражданского кодекса РФ, где речь идет о запрете дарения презентов чиновникам, врачам и учителям стоимостью выше 3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Буцкая подчеркнула, что «как гласит буква закона, подарки до 3 тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке».

По словам Буцкой, лимит был актуален в начале 2000-х годов, когда соответствующие изменения лишь вводились. Однако за прошедший период экономические условия существенно изменились, а установленная норма больше не отражает сегодняшних реалий.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что учителям могут вынести замечание, выговор или уволить за получение подарков дороже 3 тыс. рублей.