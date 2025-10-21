С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Отец Илона Маска похвалил ИТ-инфраструктуру и потенциал Татарстана
Во время визита в Казань Эррол Маск обратил внимание на современные технологические объекты и позитивно оценил их роль в развитии ИТ-отрасли Татарстана.
Эррол Маск, инженер и отец американского предпринимателя Илона Маска, посетил ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани, передает ТАСС.
В ходе поездки он также побывал в ИТ-парке на Петербургской улице, где ознакомился с основными направлениями развития цифровой индустрии Татарстана.
«Эррол Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной ИТ-экосистемы», – говорится в сообщении ИТ-парка. В ходе визита Маск осмотрел объекты Cyber Park Arena, детский ИТ-парк, а также пообщался с резидентами местного технопарка, которые представили свои инновационные проекты и разработки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Евросоюз «гнусной организацией».
Эррол Маск заявил, что считает Москву лучшей столицей мира. Он также назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира.