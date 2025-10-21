Tекст: Дмитрий Зубарев

Эррол Маск, инженер и отец американского предпринимателя Илона Маска, посетил ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани, передает ТАСС.

В ходе поездки он также побывал в ИТ-парке на Петербургской улице, где ознакомился с основными направлениями развития цифровой индустрии Татарстана.

«Эррол Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной ИТ-экосистемы», – говорится в сообщении ИТ-парка. В ходе визита Маск осмотрел объекты Cyber Park Arena, детский ИТ-парк, а также пообщался с резидентами местного технопарка, которые представили свои инновационные проекты и разработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Евросоюз «гнусной организацией».

Эррол Маск заявил, что считает Москву лучшей столицей мира. Он также назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира.