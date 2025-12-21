WP: Рубио стал драйвером усиления военной мощи против Венесуэлы

Tекст: Ольга Иванова

Госсекретарь США Марко Рубио играет ключевую роль в наращивании военной мощи Соединённых Штатов против Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Также источник отметили, что ряд политиков считает именно Трампа сторонником эскалации в отношениях с Венесуэлой. Обозреватели Washington Post подчеркивают, что ситуация вокруг Венесуэлы продолжает оставаться напряжённой на фоне нарастающей активности американской администрации.

Между тем власти США обвиняют венесуэльское руководство в неэффективном противодействии контрабанде наркотиков, однако не предоставляют доказательств. ВМС США развернули в Карибском море ударную группу кораблей с авианосцем Gerald R. Ford, атомной подводной лодкой и более чем 16 тыс. военнослужащих.

С сентября американские военные потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, что привело к гибели более 80 человек. По сообщениям американских СМИ, США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Береговая охрана США задержала судно, находящееся под санкциями, у берегов Венесуэлы.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.