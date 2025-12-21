Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
WP: Рубио стал драйвером усиления военной мощи против Венесуэлы
Американский госсекретарь Марко Рубио активно продвигает усиление военного давления США на Венесуэлу, однако президент Дональд Трамп пока не одобрил военное вмешательство, пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.
Госсекретарь США Марко Рубио играет ключевую роль в наращивании военной мощи Соединённых Штатов против Венесуэлы, передает РИА «Новости».
Также источник отметили, что ряд политиков считает именно Трампа сторонником эскалации в отношениях с Венесуэлой. Обозреватели Washington Post подчеркивают, что ситуация вокруг Венесуэлы продолжает оставаться напряжённой на фоне нарастающей активности американской администрации.
Между тем власти США обвиняют венесуэльское руководство в неэффективном противодействии контрабанде наркотиков, однако не предоставляют доказательств. ВМС США развернули в Карибском море ударную группу кораблей с авианосцем Gerald R. Ford, атомной подводной лодкой и более чем 16 тыс. военнослужащих.
С сентября американские военные потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, что привело к гибели более 80 человек. По сообщениям американских СМИ, США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.
Береговая охрана США задержала судно, находящееся под санкциями, у берегов Венесуэлы.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.