  Стрелок на ужине с Трампом назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей»
    Центробанк пошел на компромисс с инфляцией
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    Трамп предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана
    Глава МИД Ирана прибыл в Петербург для встречи с Путиным
    В Берлине допустили запрет на российскую символику 8-9 мая
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    27 апреля 2026, 09:41 • Новости дня

    Стоимость газа на европейских биржах закрепилась ниже 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале новой торговой недели газовые котировки на европейском рынке показали незначительные колебания, оставаясь вблизи отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Майские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF открыли торги на уровне 541,7 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». Однако к утру показатель вырос на 1,3% и достиг 549,7 доллара за тысячу кубометров.

    В марте средняя стоимость голубого топлива в Европе увеличилась почти на 60% по сравнению с февралем. Рост котировок, впервые с февраля 2023 года превысивших 600 долларов, был вызван обострением ситуации на Ближнем Востоке и ударами США и Израиля по Ирану.

    Максимальное значение в этом году зафиксировали 19 марта – 853,7 доллара за тысячу кубометров. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов весны 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость газа на европейских биржах достигла отметки почти в 550 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива превысили уровень 540 долларов.

    В начале 20-х чисел апреля майские фьючерсы подскочили до 500 долларов за тысячу кубометров.

    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    24 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз запрещает краткосрочные закупки российского сжиженного природного газа, лишаясь до 3,5 млн тонн топлива ежегодно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

    Европейские страны приступают к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период, пишет Bloomberg.

    С субботы Евросоюз запрещает закупки топлива на спотовом рынке, при этом долгосрочные контракты продолжат действовать до конца текущего года.

    По оценкам экспертов Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ограничения затронут от 2,8 до 3,5 млн тонн СПГ в год.

    «Мы пока не видим большого риска для поставок, но через пару месяцев ситуация может измениться», – заявил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

    Сокращение поставок происходит на фоне скачка европейских цен на газ почти на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом российская компания Novatek PJSC активно перенаправляет свои объемы на рынки Азии, предлагая топливо покупателям из Индии, Китая и Вьетнама.

    Ранее сообщалось, что лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Александр Грушко заявил о росте уязвимости Евросоюза после отказа от российских энергоресурсов.

    Французские СМИ сообщали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    24 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    К предстоящей зиме в отечественных подземных хранилищах сформируют исторически максимальный запас природного газа объемом более 73 млрд кубических метров.

    Руководство компании поставило задачу сформировать в подземных хранилищах исторически максимальный запас топлива к началу сезона отбора, передает Telegram-канал Газпрома.

    Потенциальная суточная производительность объектов будет обеспечена на уровне прошлых лет и составит 858,8 млн кубометров.

    В прошедшем осенне-зимнем периоде потребление энергоресурсов в России обновило исторические максимумы из-за затяжных холодов. В январе 2026 года абсолютный рекорд суточных поставок обновлялся дважды, достигнув 25 января отметки в 1839,6 млн кубометров. Общий объем поставок российским потребителям практически сравнялся с рекордом сезона 2023/2024 года.

    В хранилищах Белоруссии резерв достигнет 1,14 млрд кубометров, Армении – 0,107 млрд кубометров.

    Российский газ также оказался крайне востребованным в Китае. За время прошедшего отопительного сезона экспортные поставки по магистральному трубопроводу «Сила Сибири» 12 раз обновляли максимальные суточные значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу прошлого сезона отбора компания сформировала в подземных хранилищах рекордный резерв в объеме 73,17 млрд кубометров газа.

    В январе 2026 года на фоне резкого похолодания суточные поставки российским потребителям достигли исторического максимума в 1829,9 млн кубометров.

    В начале февраля из-за аномальных морозов этот показатель вырос до 1835,2 млн кубических метров.

    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    24 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,

    Европейские государства, поддерживающие Киев, должны называться своими именами и не заслуживают деликатного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По её словам, многие европейские страны не замечают преступлений киевских властей против мирных жителей, но крайне остро реагируют, когда их прямо называют спонсорами терроризма.

    «Посмотрите, как им не нравится. Что же вам не нравится? Хочется задать этот вопрос напрямую», – заявила Захарова.

    Дипломат заявила, что столицы европейских стран под руководством Брюсселя, включая Париж и Рим, предоставляют Киеву не только деньги и вооружения, но и разведывательную информацию. Захарова также отметила, что Евросоюз политически поддерживает Владимира Зеленского и его окружение, несмотря на удары по гражданским объектам и гибель детей.

    Официальный представитель МИД России выразила мнение, что Европа должна быть готова к тому, чтобы её действия называли прямым и жестким языком, так как, по её словам, других определений для спонсоров терроризма просто не существует. Захарова добавила, что в подобной ситуации «стесняться в выражениях» дипломатам не стоит.

    Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве этих преступлений.

    Захарова раскритиковала поставщиков западного вооружения за соучастие в убийствах мирных граждан.

    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    24 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас заявила о непонимании критики США в адрес ЕС
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что по-прежнему не понимает критику США в адрес ЕС в контексте конфликта вокруг Ирана и Ормузского пролива.

    Каллас призналась, что ей по-прежнему не совсем понятна критика США в адрес Евросоюза из-за ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что требования американских партнеров сводятся к мерам, которые Европа уже готова предложить: разминирование, сопровождение судов и другие обсуждаемые шаги. Она заявила: «Я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы».

    Ранее президент США в интервью Telegraph заявил, что рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Он назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что России об этом было известно.

    Глава Белого дома также призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Британию и другие страны направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских маршрутов. В свою очередь Кая Каллас указывала, что страны Евросоюза не готовы отправлять туда военные корабли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала тревожными слова американского лидера о возможном выходе США из НАТО.

    В середине апреля американский президент отклонил запоздалое предложение помощи от Североатлантического альянса в этом регионе.

    24 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил об угрозе следования курсу Трампа

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз может потерять самостоятельность, если доверит принятие ключевых решений американскому президенту Дональду Трампу, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал лидеров ЕС не закрывать глаза на то, что интересы США больше не совпадают с европейскими, передает Bloomberg.

    Политик подчеркнул необходимость выработки автономного подхода для защиты собственных интересов.

    В качестве примеров расхождения позиций Кошта привел американскую операцию по захвату Николаса Мадуро, конфликт на Ближнем Востоке и позицию Трампа по Украине. По словам источников, обсуждение прошло вечером в четверг на Кипре.

    Трансатлантические отношения заметно ухудшились после прихода Трампа к власти. Вашингтон развязал торговую войну с блоком, угрожал аннексировать Гренландию и рассматривал возможность отказа от гарантий безопасности НАТО.

    В недавней стратегии национальной безопасности США заявили, что будут культивировать «сопротивление нынешней траектории Европы внутри европейских стран». Это было воспринято как негласная поддержка крайне правых партий. Кроме того, идеологический документ Трампа обвинил европейских лидеров в цензуре и предрек ЕС «цивилизационное стирание» из-за массовой миграции и экономического спада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в дела Европы.

    Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз перестать считать американского лидера своим союзником.

    Сам президент США назвал себя главным ответственным за проведение реформ в Венесуэле.

    26 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину и обсудила с Владимиром Зеленским широкий круг вопросов, в том числе возможное вступление обеих стран в ЕС, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Основной темой встречи стала перспектива вступления обоих государств в Европейский союз. Зеленский заявил в своем Telegram-канале: «Мы с Майей уделили основное внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики и отдельно очень предметно говорили о совместном движении в Европейский союз».

    В ходе визита обсуждался широкий круг вопросов, включая укрепление сотрудничества в энергетической сфере и развитие инфраструктурных проектов. Особое внимание стороны уделили вопросам безопасности и координации усилий на международной арене.

    Майя Санду прибыла в Киев 26 апреля. Украинские СМИ информируют, что в рамках программы пребывания Санду планирует посетить Чернобыль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии. Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения двух стран в европейское пространство. Президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о присоединении республики к объединению до конца 2027 года.

    24 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Депутат Европарламента назвала Польшу «лохом» из-за кредита Киеву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение европейского руководства предоставить Киеву финансовую помощь в размере 90 млрд евро вызвало резкое недовольство польского депутата Европейского парламента Евы Зайончковской-Герник.

    Одобрение масштабной поддержки для соседней страны стало серьезной ошибкой Варшавы, указала парламентарий, передает РИА «Новости».

    Политик обратила внимание на стремительность принятия решения после снятия блокировки со стороны Венгрии.

    «Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 млрд евро <…> А Польша – самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», – заявила Зайончковская-Герник.

    Кроме того, парламентарий заявила о крайней степени усталости от непродуманных действий европейских чиновников. По ее мнению, подобные шаги демонстрируют очевидную глупость принимаемых на уровне руководства объединения политических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Будапешт и Братислава сняли вето с этого европейского плана финансирования.

    25 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Запрет ЕС на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу вступает в силу запрет в ЕС на закупку российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, сообщают информационные агентства.

    Запрет распространяется на соглашения, заключенные на срок менее года, и затрагивает часть уже действующих договоров. Эта мера стала шагом в плане полного отказа европейских стран от российского газа к 2027 году, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа в сложный период. В январе Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт этого вида топлива с 2027 года.

    Решение было принято Советом ЕС в январе в форме регламента, что позволило утвердить его большинством голосов и обойти возможное вето. В ответ на это Венгрия и Словакия начали судебный процесс по оспариванию документа.

    Дальнейшие ограничения предполагают запрет на поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам с 17 июня. Полный отказ от российского СПГ, включая долгосрочные договоры, запланирован на 1 января 2027 года, а к осени того же года планируется полностью остановить импорт трубопроводного газа.


    24 апреля 2026, 16:05 • Новости дня
    Захарова призвала ЕС чинить саркофаг ЧАЭС вместо новых санкций

    Захарова предложила ЕС направить средства на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейскому союзу следует перенаправить ресурсы с разработки антироссийских ограничений на обеспечение безопасности поврежденного укрытия над реактором ЧАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова посоветовала европейским странам заняться починкой саркофага над Чернобыльской АЭС, передает РИА «Новости». Дипломат считает, что это важнее разработки очередного пакета санкций против Москвы.

    «У вас на европейском континенте, у ваших же подопечных, на Украине, не только на Банковой «крыша отъехала», но еще она отъезжает над Чернобыльской АЭС, над тем, что осталось после ее аварии», – заявила Захарова в ходе брифинга.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что группу юристов и финансистов, занятых санкциями, стоило бы привлечь для обеспечения собственной безопасности Европы. Ранее Международное агентство по атомной энергии информировало, что укрытие на станции потеряло основные защитные функции из-за удара беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии заявило об утрате новым саркофагом на Чернобыльской АЭС основных функций обеспечения безопасности. Мария Захарова назвала подготовку очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза абсурдом. Официальный представитель МИД обвинила Киев в спланированной провокации с ударом по атомной электростанции.

    24 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    По словам Захаровой, заявления представителей ЕС о том, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций началась сразу после принятия 20-го, являются «еще одной сценой из западного театра абсурда», передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций ЕС против России стало заявление брюссельской бюрократии и отдельных представителей ЕС о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом... Это еще одна сцена из этого западного театра абсурда», – сказала дипломат на брифинге.

    По словам Захаровой, Россия ответит на 20-й пакет санкций жестко и исключительно исходя из собственных интересов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

    25 апреля 2026, 15:54 • Новости дня
    WSJ: Бремя конфликта на Украине перешло на «трусливый ЕС» после кредита

    Tекст: Вера Басилая

    После утверждения ЕС крупного кредита Киеву ответственность за поддержку Украины сместилась с Вашингтона на «трусливый Евросоюз», сообщила американская газета Wall Street Journal.

    Издание Wall Street Journal заявило о переходе главного финансового бремени конфликта на Украине с Соединенных Штатов на Евросоюз после одобрения кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Европейские страны согласовали выделение средств с двухмесячной задержкой, а возврат кредита Киевом будет возможен только в случае выплаты неких «репараций» со стороны России, передает РИА «Новости».

    В Министерстве иностранных дел России неоднократно отмечали, что предложения Брюсселя о выплатах репараций оторваны от реальности. В самой статье WSJ подчеркивается, что конфликт на Украине теперь «точно является войной Европы», а Украина стала зависеть от «традиционно трусливого Евросоюза», поскольку Вашингтон сосредотачивается на ситуации на Ближнем Востоке, а администрация президента США давно стремится переложить украинское бремя на Европу.

    Также издание указывает на медленный прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Европейские лидеры признают, что поддерживать внимание и поддержку в адрес Украины становится все сложнее.

    Газета напоминает, что президент США неоднократно выражал раздражение по поводу отказа Владимира Зеленского идти на соглашение для завершения конфликта. Российская сторона же неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию, а в Кремле подчеркивали, что наступательные действия ВС РФ являются средством принуждения Киева к переговорам.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный кредит прямым ущербом для граждан и бизнеса Европы.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев.

    При освобождении Гришино использовали трофейную бронетехнику
    ВСУ потеряли крупные силы под запорожской Воздвижевкой
    Во время стрельбы на ужине с Трампом гости украли вино
    В Финляндии отметили отток военнослужащих из армии
    Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине
    Полиция задержала курьера мошенников за хищение 7 млн рублей у москвички
    Умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    Центробанк пошел на компромисс с инфляцией

    Банк России опустил ключевую ставку на полпроцента – до 14,5% годовых. Хотя обсуждался вариант сохранить ставку на уровне 15% и не предпринимать никаких действий. Почему регулятор все-таки решился на восьмое подряд снижение ставки и что его все еще сдерживает от более решительных шагов? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

