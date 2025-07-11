Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Захарова обвинила поставщиков оружия Киеву в спонсировании терроризма
Захарова заявила о соучастии поставщиков оружия Киеву в убийствах мирных жителей
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала действия стран, продолжающих поставки вооружений Киеву, несмотря на факты гибели мирных жителей и разрушений.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила поставщиков вооружения киевскому режиму в поддержке террористов и соучастии в убийствах мирных граждан, передает ТАСС.
Захарова заявила: «Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой».
Заявление было сделано в контексте недавней атаки ВСУ по Алешкам в Херсонской области, в результате которой пострадал пятиэтажный жилой дом.
Захарова подчеркнула, что ответственность за последствия подобных атак лежит не только на Киеве, но и на всех, кто обеспечивает его оружием. По ее словам, поставки вооружения позволяют киевскому режиму продолжать обстрелы гражданских объектов и приводят к новым жертвам среди мирного населения.
В Алешках Херсонской области после авиаудара обрушился жилой пятиэтажный дом. В результате авиаудара по жилому дому в Алешках возникли завалы, под которыми могут находиться десятки человек.