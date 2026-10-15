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Бурильщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками на вахте в России
Зарплаты бурильщиков на вахте в России достигли 250 тыс. рублей
Наибольший доход при вахтовом методе работы получают специалисты буровых установок, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
«Самые высокие средние зарплатные предложения за вахту в отдельных профессиях отмечены у бурильщиков – 249 967 рублей за вахту», – рассказал он РИА «Новости».
Эксперт добавил, что спрос на таких специалистов за год вырос на 19%.
На втором месте оказались инженеры-механики со средним предложением около 244,5 тыс. рублей, рост составил 53%.
Третью строчку заняли инженеры-технологи, которым готовы платить более 239 тыс. рублей. Их зарплаты увеличились на 45% по сравнению с прошлым годом.
Крановщики и электрогазосварщики также вошли в число высокооплачиваемых специалистов, получая в среднем около 227 тыс. рублей.
Лидерство по уровню доходов сохраняется за работниками сфер добычи и сложных технических процессов, подчеркнул Губанов. Фактический заработок может варьироваться в зависимости от региона, опыта и условий работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России. Росстат самые высокие зарплаты зафиксировал на Чукотке.
Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами.