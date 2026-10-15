Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

Онколог указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

Tекст: Катерина Туманова

Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

«У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

«Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.