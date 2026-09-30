Пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%

Tекст: Ольга Иванова

Мурашко выступил на заседании профильного комитета Госдумы. Он стал первым из федеральных министров, кто принял участие в работе девятого созыва палаты парламента, передает РИА «Новости».

«По онкологии хорошие результаты, на 10% увеличилась пятилетняя выживаемость, на 18% снизилась одногодичная летальность», – сказал глава Минздрава в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета за 2025 год.

Чиновник добавил, что ранняя диагностика онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в настоящее время достигает 62%.

Ранее Мурашко заявил об увеличении числа выживающих в течение года онкопациентов на 25%.

Главный онколог ведомства Андрей Каприн сообщил о превышении уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин над мужскими показателями.

Летом в столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.