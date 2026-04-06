Исследователи раскрыли секрет хорошего сна по правилу 7:1

Tекст: Катерина Туманова

Постоянный недостаток сна нарушает процесс восстановления и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции. Однако эксперты по сну разработали новый режим, который, как показывают научные исследования, может привести к более спокойному и восстанавливающему сну, пишет Daily Mail.

Правило 7:1 предполагает, что нужно спать семь часов и ложиться спать в течение одного и того же промежутка времени как минимум пять ночей в неделю.

В исследовании британских ученых сказано, что следование плану 7:1 снижает риск общей смертности на 24% и уменьшает количество госпитализаций на 7%.

В исследовании также подсчитано, что регулярный, полноценный сон может продлить жизнь человека на четыре года.

«Чем раньше в жизни формируются эти привычки, тем больше совокупный эффект», – написали исследователи.

Команда ученых заявила, что полученные результаты особенно важны, поскольку люди, которые спали менее шести часов в сутки, подвергались на 20% большему риску преждевременной смерти по сравнению с теми, кто спал от семи до восьми часов.

Исследователи из страховой компании Vitality и Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) отметили, что последовательность в следовании режиму – ключ к получению желаемых результатов.

«Установка цели на пять ночей в неделю вместо семи снижает воспринимаемый барьер для начала, повышает уверенность в себе и позволяет вносить периодические изменения без ущерба для прогресса, тем самым улучшая долгосрочное соблюдение рекомендаций», – написали ученые.

Они отметили, что благодаря балансу между амбициями и достижимостью, цель по поддержанию регулярного сна в течение пяти дней становится не только реалистичной, но и устойчивой, что способствует широкому вовлечению в этот процесс с течением времени.

Ученые подчеркнули, что ключевым моментом эффективного следования режиму является соблюдение постоянного графика. Они рекомендовали ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.

