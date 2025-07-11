Сальдо: Под завалами разрушенного дома в Алешках находятся десятки людей

Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

«Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.



