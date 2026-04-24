    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства РКН
    Иран предусмотрел для России льготы по пошлинам в Ормузском проливе
    Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток
    Новые санкции ЕС затронули 20 российских банков
    Участника операции США по захвату Мадуро арестовали за ставку
    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    24 апреля 2026, 09:39 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 550 долларам

    Стоимость газа на европейских биржах выросла до 550 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировали рост, достигнув отметки почти в 550 долларов за тысячу кубометров.

    Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию на уровне 540,9 доллара, прибавив 0,5%, передает РИА «Новости».

    К утру показатель увеличился до 548 долларов, продемонстрировав рост на 1,8% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня.

    Средняя стоимость газа в Европе за март подскочила на 59% относительно февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Впервые с зимы 2023 года цены превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Рост котировок начался после ударов США и Израиля по территории Ирана.

    Текущие расценки остаются на 41% выше уровня конца февраля, хотя и не достигают исторических максимумов. Рекордная стоимость в 3892 доллара была зафиксирована в начале весны 2022 года, что стало беспрецедентным случаем за всю историю европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на торгах увеличилась до 541 доллара за тысячу кубометров.

    Днем 21 апреля котировки майских фьючерсов на природный газ достигли отметки 494 доллара.

    В середине месяца биржевые цены на европейских хабах опускались ниже 515 долларов.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 млрд евро, однако не раскрыл, о каких группах идет речь.

    Евросоюз обязал Украину обеспечить защиту прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Киев должен сохранять демократические механизмы, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и гарантировать права человека, включая права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

    При этом в регламенте не уточняется, каких именно меньшинств касается требование, и не указано, входят ли в их число русскоязычные или верующие Украинской православной церкви. Власти ЕС оставили этот вопрос открытым.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала продолжение дискриминации русскоязычного населения на Украине. По ее словам, нарушаются права и усиливается давление на граждан, использующих русский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предлагала увеличить штрафы за использование русского языка в два раза.

    Украинские власти также развернули масштабную кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата, крупнейшей религиозной общины страны. Местные органы в ряде регионов запретили деятельность УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. СБУ инициировала уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    NYT: Консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс Трампа

    NYT: Европейские политики объединились против Трампа
    @ Ansa/Us ChigiS Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    23 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель ограничил финансовые операции с четырьмя финансовыми учреждениями из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которые, по заявлению ЕС, «помогают России в военных действиях».

    «ЕС распространяет запрет на транзакции на четыре банка из Киргизии, Лаоса и Азербайджана», – подчеркивается в опубликованном документе ЕС.

    В документе сказано, что такой шаг предпринят, поскольку банки «помогают России в военных действиях, существенно ослабляя санкции или подключаясь к российской системе передачи финансовых сообщений», передает РИА «Новости».

    Под европейские санкции попали два киргизских учреждения – Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia. Кроме того, введенные ограничения затронули азербайджанский Yelo Bank и лаосский Joint Development Bank, пишут «Ведомости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет. ЕС запретил операции с портами Мурманска и Туапсе.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы

    ЕК: ЕС вводит запрет на российские криптоплатформы

    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    23 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

    Кошта: ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    По его словам, новый пакет ограничительных мер направлен на сокращение возможностей России вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Накануне послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву.

    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    Ранее французский политик Филиппо потребовал отмены санкций против России.

    23 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Анкара назвала ЕС «беспомощным игроком» после заявления фон дер Ляйен
    Анкара назвала ЕС «беспомощным игроком» после заявления фон дер Ляйен
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции как сопернике организации показывает утрату политического веса организации, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

    Анкара резко отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав Европейский союз «беспомощным игроком» на мировой арене, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стали слова фон дер Ляйен от 19 апреля о расширении ЕС для противодействия влиянию России, Турции и Китая, что турецкие политики восприняли как сигнал о потере ЕС политической самостоятельности.

    Челик заявил: «То, что фон дер Ляйен отнесла Турцию к числу стран, которые она позиционирует как противников Европейского союза, представляет собой действительно серьёзное идеологическое и политическое противоречие». По мнению Челика, ЕС сегодня экономически силен, но политически оказался безвольным и лишенным влияния, что проявляется во всех крупных международных конфликтах, включая вопросы по НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и спецоперацию на Украине.

    После заявления фон дер Ляйен Анкара обратилась к Еврокомиссии с запросом о разъяснении, верно ли СМИ передали слова председателя.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК и турецкого дипломата, комиссия попыталась оправдаться, утверждая, что высказывание главы было вырвано из контекста.

    Отношения между Турцией и ЕС остаются сложными уже много лет. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 1963 году, а заявку на членство подала в 1987 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, но неоднократно приостанавливались и сейчас открыты всего 16 из 35 необходимых глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал, что «дороги Турции и ЕС могут разойтись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия назвала неправильно истолкованными слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Евросоюз от тупика.

    Президент республики также подтвердил стратегическую цель вступления страны в объединение.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    @ Alfredas Pliadis/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    МИД Эстонии раскрыл подробности 20-го пакета санкций ЕС против России

    МИД Эстонии: ЕС внесет в санкционный список против России 46 судов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список, сообщил МИД Эстонии.

    «Еще 46 судов… будут добавлены в санкционный список», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается, что новые ограничения дадут Совету ЕС возможность ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Сообщалось, что ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    24 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе

    Министр Ван Вэньтао: ЕС санкциями подорвал доверие инвесторов из Китая

    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе
    @ Rainer Unkel/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Евросоюза по усилению экономических рестрикций негативно сказалась на доверии инвесторов из Китая, заявил министр коммерции страны Ван Вэньтао.

    «Недавнее ужесточение ограничительных мер ЕС в отношении Китая подорвало доверие китайских компаний к инвестициям в Европу, серьезно повлияло на регулярное китайско-европейское сотрудничество в области торговли и экономики», – приводит слова министра ТАСС.

    На встрече с генеральным директором Airbus Group Гийомом Фори министр напомнил, что визиты европейских лидеров в Пекин в 2026 году принесли ощутимые результаты и доказали устойчивость двусторонних отношений. Китай по-прежнему готов развивать торговое и инвестиционное взаимодействие с Евросоюзом. заявил он.

    Ван Вэньтао также выразил надежду, что компания Airbus поможет сблизить позиции Пекина и Брюсселя. По его словам, концерн способен сыграть позитивную роль в разрешении разногласий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза угрозой для доверия китайских инвесторов. Европейские власти расширили ограничительные меры, добавив в черные списки 16 организаций из Китая, Белоруссии и ряда других государств.

    23 апреля 2026, 18:09 • Новости дня
    Евросоюз ужесточил санкции против Белоруссии

    МИД Эстонии: Евросоюз ужесточил санкции против Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет антироссийских санкций, сообщил эстонский МИД.

    «Санкции против Белоруссии также были ужесточены», – сказано в заявлении, передает ТАСС. Подробности введенных ограничительных мер не раскрываются. Официальные формулировки и перечень новых санкций Совет ЕС опубликует позже.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    В Еврокомиссии заявили, что ЕС вводит запрет на российские криптоплатформы.

    23 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    ЕС решил начать выплаты Киеву из пакета в 90 млрд евро во втором квартале

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026–2027 годы, сообщили Европейская комиссия и Совет ЕС.

    По его словам, выплаты начнутся во втором квартале текущего года, однако их получение зависит от выполнения Киевом ряда условий, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил: «Мы приветствуем зеленый свет, который страны ЕС дали последнему законодательному акту для кредита на поддержку Украины. Первые выплаты последуют до конца второго квартала».

    Совет ЕС подчеркнул, что финансирование будет предоставляться при условии продолжения Киевом борьбы с коррупцией.

    Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств
    Токио захотел «сдвинуть с мертвой точки» диалог с Москвой по Курилам
    Санкции ЕС подорвали доверие китайских инвесторов к Европе
    Лукашенко со шпицем Умкой проинспектировал с вертолета посевную в Белоруссии
    Эксперт опроверг влияние алкоголя на выведение радиации
    Задержанный рассказал о нападении на врачей в Махачкале

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

