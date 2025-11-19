Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
Для быстрого реагирования на возможные угрозы безопасности Еврокомиссия предлагает упростить перемещение военных и техники по территории ЕС, ограничив оформление разрешений тремя днями.
Еврокомиссия предложила ввести новые правила для ускорения и упрощения переброски военных и техники внутри Евросоюза, передает РИА «Новости».
На пресс-конференции в Брюсселе вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен заявила: «Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных с максимальным сроком обработки разрешений в три дня и упрощенными таможенными процедурами… Это приблизит нас к так называемому «военному Шенгену».
Документ является частью усилий по повышению готовности Евросоюза к возможным кризисам, связанным с безопасностью и обороной. По мнению инициаторов, согласованные стандарты позволят оперативнее реагировать на любые угрозы и повысят коллективную мобильность европейских вооружённых сил.
Предложение Еврокомиссии теперь будет рассмотрено Советом ЕС и Европарламентом. Ожидается, что обсуждение новации станет одним из ключевых этапов в создании единого пространства для военного сотрудничества на территории Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны озвучили сроки возможной военной агрессии против России.
Евросоюз создает так называемый военный Шенген для быстрого перемещения войск.