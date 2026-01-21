Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Обломки БПЛА привели к возгоранию на территории Афипского НПЗ
Обломки БПЛА повредили два частных дома в Приморско-Ахтарске, повредив остекление, а на территории Афипского НПЗ обломки дрона вызвали возгорание, сообщил Telegram-канал Оперативного штаба Краснодарского края.
«Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы», –
сообщили там.