Глава Минобороны Эстонии предложил создать «военный шенген» в ЕС

Глава Минобороны Эстонии Певкур предложил создать «военный шенген» в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью испанской газете El País о важности создания в Евросоюзе так называемого «военного шенгена», передает ТАСС.

Он пояснил, что такая инициатива позволит оперативно перемещать вооружения внутри ЕС, минуя оформление документов и другие формальности, если потребуется быстрая доставка техники, например, из Испании в Эстонию.

Он добавил, что Евросоюз уже имеет опыт коллективного решения вопросов поддержки стран-членов, в том числе посредством совместного финансирования и закупок. По его мнению, подобная практика проявила себя во время миграционного кризиса, когда была оказана совместная помощь странам ЕС.

В этом же интервью министр выразил скепсис относительно возможного кардинального влияния поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это вряд ли значительно изменит ход конфликта.

Ранее страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок вооружения США на Украину.

Брюссель пообещал ускорить создание так называемой «стены дронов» в Евросоюзе.

Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ на милитаризацию Европы.