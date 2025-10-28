  • Новость часаНабиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    28 октября 2025, 10:59 • Новости дня

    Глава Минобороны Эстонии предложил создать «военный шенген» в ЕС

    Глава Минобороны Эстонии Певкур предложил создать «военный шенген» в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил Евросоюзу создать «военный шенген», чтобы упростить перемещение вооружений между странами без бюрократических процедур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью испанской газете El País о важности создания в Евросоюзе так называемого «военного шенгена», передает ТАСС.

    Он пояснил, что такая инициатива позволит оперативно перемещать вооружения внутри ЕС, минуя оформление документов и другие формальности, если потребуется быстрая доставка техники, например, из Испании в Эстонию.

    Он добавил, что Евросоюз уже имеет опыт коллективного решения вопросов поддержки стран-членов, в том числе посредством совместного финансирования и закупок. По его мнению, подобная практика проявила себя во время миграционного кризиса, когда была оказана совместная помощь странам ЕС.

    В этом же интервью министр выразил скепсис относительно возможного кардинального влияния поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это вряд ли значительно изменит ход конфликта.

    Ранее страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок вооружения США на Украину.

    Брюссель пообещал ускорить создание так называемой «стены дронов» в Евросоюзе.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    25 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз при возможной конфискации российских активов для кредитования Украины рискует потерять как минимум 238 млрд долларов вложений в экономику России, подсчитало на основе данных национальных статслужб.

    По подсчетам, сделанным на основе данных национальных статслужб, в случае конфискации российских активов Евросоюз может потерять не менее 238 млрд долларов вложений в российскую экономику, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на счетах бельгийского Euroclear заморожено активов с России примерно на 224,5 млрд долларов по текущему курсу. Эти средства содержат как суверенные, так и частные капиталы. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, но доля принадлежащих Банку России средств не раскрывается.

    В 2024 году данные активы приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских средств, тогда как годом ранее эта доля составляла менее 80%.

    В Евросоюзе сейчас обсуждается возможность выдачи нового кредита Украине на базе замороженных российских активов. По проекту кредит Украина будет обязана возвращать только при условии, что Россия выплатит репарации. Точная структура схемы финансирования еще не утверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны ЕС. Премьер-министр Бельгии озвучил условия конфискации российских активов в европейских структурах.


    26 октября 2025, 16:53 • Новости дня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

    Президент Литвы Науседа призвал ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов

    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград, сообщила пресс-служба литовского президента.

    В связи с повторяющимися случаями запуска метеозондов с контрабандой президент Литвы предложил рассмотреть идею ограничения транзита в Калининград и закрытия границы с Белоруссией, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы президента отмечается, что правительство Литвы в ближайшие дни должно представить варианты ответных мер.

    По данным портала Delfi, днем ранее глава государства объявил о созыве межведомственного совещания 28 октября после повторяющихся случаев запуска метеозондов в воздушное пространство страны. На текущей неделе аэропорты Литвы трижды временно прекращали работу из-за проникновения метеозондов, которые, по версии литовской стороны, запускались с территории Белоруссии для незаконной перевозки товаров. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых.

    Ранее литовские власти приостановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией после обнаружения метеозондов.

    Аэропорты Вильнюса и Каунаса ранее останавливали работу из-за появления метеозондов в воздушном пространстве.

    В ночь на субботу в Литву залетели около 90 метеозондов со стороны Белоруссии, неделей ранее их было около 200.

    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    27 октября 2025, 22:11 • Новости дня
    В Норвегии назвали место испытания ракеты «Буревестник»

    Reuters: Норвежская разведка заявила о запуске «Буревестника» с Новой Земли

    Tекст: Вера Басилая

    В норвежской разведке заявили, что Россия протестировала межконтинентальную ракету с ядерной установкой на Центральном полигоне архипелага Новая Земля, сообщает Reuters.

    Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на архипелаге Новая Земля, сообщил Reuters глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, передает РБК.

    По данным разведки, испытания прошли 21 октября на Центральном полигоне архипелага, который исторически использовался для ядерных тестов СССР.

    «Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», – заявил Стенсенес.

    Архипелаг Новая Земля в Архангельской области стал местом свыше ста ядерных испытаний, на его долю пришлось 94% мощности всех ядерных взрывов СССР. Там же в 1961 году была испытана «Царь-бомба» – самая мощная в истории ядерная авиабомба с зарядом примерно 58 мегатонн. С момента распада СССР Россия подобных испытаний больше не проводила.

    В МИД России заявили, что ракетные испытания «Буревестника» были проведены с учетом всех международных соглашений.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    28 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    Венгрия задумалась об альянсе против помощи Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия рассматривает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Балаж Орбан газете Politico.

    По его словам, Венгрия пытается создать новый альянс с Чехией и Словакией внутри Евросоюза по вопросу политики в отношении Украины, передает ТАСС.

    Балаж Орбан подчеркнул, что позиция этой «тройки» будет носить скептический характер относительно Украины.

    Советник заявил: «Я думаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным». Он напомнил, что похожее объединение стран Центральной Европы уже показало свою эффективность во время миграционного кризиса, когда, по его словам, стало возможным успешно противостоять происходящему.

    По оценке Politico, формирование такого альянса может значительно осложнить любые попытки Евросоюза принять решения о предоставлении финансовой или военной помощи Киеву. В частности, это касается и вопроса экспроприации Еврокомиссией российских суверенных активов, замороженных на площадке Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась способствовать ускорению вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза обсуждать будущее Украины напрямую с Россией. Орбан также заявил о неэффективности санкций против российской нефти.

    26 октября 2025, 15:22 • Новости дня
    Песков: Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы
    Песков: Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не оставит без ответа попытки конфискации своих активов за рубежом, будет преследовать по закону как инициаторов подобных решений, так и тех, кто их исполняет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет преследовать по закону как инициаторов конфискации российских активов, так и тех, кто их исполняет, используя при этом все доступные национальные и международные юридические инструменты, передает ТАСС.

    Он также отметил позицию властей Бельгии, которые, по его словам, хорошо понимают возможные последствия конфискации российских активов.

    Представитель Кремля удивился, что несмотря на военную риторику, в Европе появляются голоса, призывающие задуматься о последствиях таких шагов. В качестве примера он привел позицию руководства Бельгии, которое высказало опасения, что такие действия могут отпугнуть инвесторов от Европы.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов и поддержала их заморозку до окончания конфликта.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен предупредил, что в случае конфискации Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, среди которых есть капиталы из США и крупных европейских стран.

    28 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Столтенберг рассказал об отказе в помощи Зеленскому в 2022 году
    Столтенберг рассказал об отказе в помощи Зеленскому в 2022 году
    @ Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в телеинтервью, как в 2022 году отказал умолявшему о помощи альянса главе киевского режима Владимиру Зеленскому, лишь бы не вовлечь НАТО в конфликт.

    «Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. <...> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, то первым делом нам нужно устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», – приводит РИА «Новости» слова Столтенберга в эфире датского телеканала TV2.

    По его словам, он понимал, как непросто Зеленскому слышать это, но НАТО пришлось бы сбивать российские самолеты над украинской территорией и стать полноценной стороной конфликта.

    «Мы понимаем, что ему тяжело, мы понимаем, что Киев может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты», – сказал тогда Столтенберг, понимая всю боль Зеленского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной. Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    25 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Soir сообщила о планах Бельгии получать доходы с активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель планирует ежегодно направлять из налогов на доходы с российских активов 1,2 млрд евро в военный бюджет страны на период до 2029 года, сообщила газета Soir.

    Как пишет ТАСС, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать идею экспроприации российских суверенных активов, заблокированных на площадке Euroclear. Основной причиной такого решения стало намерение получать устойчивые налоговые поступления от доходов, возникающих в результате реинвестирования этих активов.

    Издание Soir подчеркивает, что сейчас незапланированные доходы Euroclear передаются Еврокомиссии на нужды поддержки Украины, однако часть суммы попадает в бюджет Бельгии через налог на доходы. «Для Бельгии ставки в этой игре также бюджетные. Незапланированные доходы Euroclear уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», – говорится в публикации.

    Газета отмечает, что правительство страны уже внесло в бюджет планы использовать эти средства главным образом для финансирования оборонных нужд королевства в 2025–2029 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать активы России только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых допускается обсуждение конфискации российских активов в Евросоюзе.

    25 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Макрона обвинили в желании продлить конфликт на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что позиция Макрона по Украине ведет к поддержке войны и ослаблению Франции.

    Филиппо резко высказался о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона относительно Украины, передает РИА «Новости». Политик написал в соцсети X, что слова Макрона свидетельствуют о желании главы государства продолжать конфликт и наносить ущерб оборонному потенциалу страны.

    В публикации Филиппо призвал прекратить, как он выразился, «чудовищный скандал». Он потребовал не предоставлять Киеву ни одного вида вооружений, ни одной денежной суммы и ни одного военного специалиста из Франции. По его словам, поддержка Украины ведет к разорению страны и ослаблению национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оперативно передать Украине истребители Mirage и ракеты Aster. Власти Франции задержали граждан Молдовы, которые изобразили истребители Mirage в виде гробов. Замглавы Министерства обороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen.

    26 октября 2025, 13:13 • Новости дня
    Фицо заявил об отказе Словакии финансировать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна не присоединится к европейским схемам финансирования военных расходов Украины, вне зависимости от их формата.

    По его словам, Словакия не станет участником каких-либо финансовых схем, предлагаемых Европейским союзом для поддержки Украины, передает РИА «Новости». Фицо подчеркнул: «Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами».

    Он добавил, что рассматриваются различные варианты схем, включая совместное финансирование или выдачу кредитных гарантий для Украины. Фицо выразил сомнение в способности Киева когда-либо вернуть такие кредиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил поездку на саммит Евросоюза в Копенгаген из-за проблем со здоровьем. Евросоюз поручил Еврокомиссии изучить возможные последствия изъятия российских активов.

    27 октября 2025, 08:18 • Новости дня
    China Daily: Фон дер Ляйен сделала ЕС зависимым от США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Политика Урсулы фон дер Ляйен, направленная на ослабление экономических связей с Китаем, увеличивает энергозависимость Брюсселя от США, отмечают обозреватели газеты China Daily.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит политику, из-за которой Европейский союз становится все более зависимым от Соединенных Штатов, а отношения с Китаем ухудшаются, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты China Daily.

    «Выступая за «независимость» ЕС от крупных торговых партнеров, таких как Китай, и одновременно признавая глубокую зависимость блока от США в области энергетики, ресурсов и безопасности, фон дер Ляйен демонстрирует поразительную непоследовательность», – ссылаются авторы на недавнее заявление главы Еврокомиссии о необходимости снижения зависимости Европы от стратегического сырья из Китая.

    В статье также подчеркивается, что между Европой и США нарастают трения из-за давления американской администрации, которая фактически вынуждает Брюссель следовать собственной геополитической стратегии. По мнению авторов, провозглашённая Евросоюзом политика «стратегической автономии» на деле сводится к разрыву кооперации с Китаем, но не решает главную проблему – структурную зависимость от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия запустила новый проект по переходу промышленности Европы на альтернативные источники сырья вместо китайских поставок. FT сообщила, что Евросоюз планирует пересмотреть закон для стимулирования развития производства микрочипов в регионе. Еврокомиссия также предложила ввести санкции против нефтяных компаний Китая и некоторых третьих стран.

    27 октября 2025, 22:47 • Новости дня
    Орбан назвал ошибкой отказ ЕС обсудить будущее Украины напрямую с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ Евросоюза от переговоров с Россией и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    Орбан заявил, что хотел бы, чтобы Евросоюз начал переговоры с Россией о будущем европейской безопасности и «территории, называемой Украиной», передает РИА «Новости». В интервью телеканалу M1 Орбан высказал мнение, что европейские лидеры должны быть готовы к прямому контакту с российской стороной и стараться достичь соглашения с Москвой.

    Премьер-министр Венгрии высказал мнение, что Евросоюз совершает серьезную ошибку, отказываясь от прямых переговоров с Россией, передает ТАСС.

    Он полагает, что кризис на Украине может быть разрешен только при условии участия внешних игроков, и именно они должны вести переговоры о мире с Россией.

    Орбан выразил озабоченность тем, что сейчас, когда Соединенные Штаты вновь вышли на контакт с Россией, именно им предстоит определять будущее Украины и ее экономических ресурсов. По мнению премьер-министра, Европа рискует оказаться в положении стороннего наблюдателя, утратив возможность влиять на судьбу континента.

    Глава венгерского правительства также считает, что после завершения конфликта Украина должна сохранить самостоятельность и суверенитет, однако вступление страны в Евросоюз, по его словам, нецелесообразно. Орбан подчеркнул, что необходимо заключить отдельные соглашения с Киевом, которые не будут угрожать безопасности Евросоюза.

    Кроме того, Орбан напомнил, что каждая страна Европы имеет право самостоятельно выбирать пути и источники поставок энергоносителей. Он вновь подтвердил позицию Венгрии против отказа от российского газа и нефти, отметив, что такой шаг может привести к катастрофическим последствиям для экономики европейских государств и их домохозяйств.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров прекратить «психоз» вокруг темы «российской угрозы».

    Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза о возможном прекращении огня на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.

    27 октября 2025, 23:06 • Новости дня
    Брюссель пообещал ускорить создание «стены дронов» из-за метеозондов в Литве

    Фон дер Ляйен пообещала ускорить создание «стены дронов» из-за метеозондов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о планах ускорить создание «стены дронов» на границе ЕС, чтобы пресечь использование метеозондов для контрабанды.

    Брюссель намерен ускорить строительство «стены дронов» на границе Евросоюза после массовых инцидентов с метеозондами, которые используют для контрабанды на территорию Литвы, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявила, что Европа полностью «солидарна с Литвой» перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов.

    «Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», – написала фон дер Ляйен.

    Она добавила, что происходящее – еще одна причина для ускоренного возведения «стены дронов».

    Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил поддержку Литве, отметив «полную солидарность с народом Литвы в ответ на постоянные и провокационные действия против ЕС и его страны-члена». Он пообещал, что ЕС продолжит усиливать давление на Белоруссию в связи с произошедшим.

    Власти Литвы сообщают, что контрабандисты с Белоруссии массово используют метеозонды, заполненные гелием, чтобы перебрасывать сигареты через границу. За последний месяц эти случаи участились: по данным литовских пограничников, 22 октября на их территорию попали 200 таких шаров, а в ночь на понедельник – еще более 60.

    Теперь в ответ на новые риски Евросоюз намерен существенно ускорить работу по созданию технологической инфраструктуры для противодействия подобным инцидентам. В Брюсселе подчеркивают, что рассматривают происходящее как элементы гибридной угрозы и не готовы это игнорировать.

    Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что «стена дронов» на границе с Россией должна напоминать ледяную стену из «Игры престолов». В странах Евросоюза подвергли критике проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в реализации этой инициативы.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Напомним, в ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что привело к временной остановке работы Вильнюсского аэропорта.

    28 октября 2025, 09:39 • Новости дня
    Politico: Еврокомиссия получит согласие Бельгии на изъятие активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии в вопросе конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов Украине до декабря, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Еврокомиссия рассчитывает получить согласие премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера на конфискацию замороженных российских активов для дальнейшего предоставления кредита Украине уже до 18 декабря, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

    Переговоры по этому вопросу продолжаются после того, как 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь единства относительно использования активов РФ. Тогда Барт Де Вевер настоял на том, чтобы все страны ЕС разделили финансовые риски, связанные с блокированными в Бельгии 210 млрд евро российских активов, и предупредил, что Москва может изъять западные активы в ответ.

    Издание отмечает, что Еврокомиссия активно ведет диалог с бельгийскими властями, готова предоставить дополнительные разъяснения и гарантии, а любые решения будут строиться на принципе коллективного распределения рисков.

    Еще один источник в структурах ЕС выразил уверенность, что кредит Киеву под залог российских активов все же будет выдан, отметив, что процесс вопроса уже не в том, произойдёт ли это, а когда это случится. В то же время подчеркивается, что конфискация суверенных российских активов связана с большими рисками, однако реализовать альтернативный план, предусматривающий совместные заимствования ЕС или поиск активов в других странах, еще сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Бельгия ранее согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых возможна конфискация активов России в Евросоюзе.

    28 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Стало известно о расколе ультраправых сил перед выборами в Нидерландах

    Bloomberg: Партия свободы потеряла поддержку накануне выборов в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии парламентских выборов внимание избирателей переключилось с Партии свободы Герта Вилдерса на стремительно набирающую популярность партию JA21, возглавляемую Ингрид Кюнради, сообщает Bloomberg.

    На политической сцене Нидерландов формируется новый расклад сил: партия JA21 под руководством Ингрид Коэнради привлекает на свою сторону часть избирателей крайне правых, что ослабляет позиции Гертa Вилдерса перед выборами, сообщает Bloomberg.

    Коэнради, до недавнего времени малоизвестная фигура, сумела перехватить инициативу, превратив небольшую партию JA21 в заметную консервативную силу – её поддерживают те, кто устал от жесткой риторики Вилдерса.

    «В последние годы люди голосовали за Гертa Вилдерса из поддержки или протеста. Но сейчас многие разочаровываются и уходят», – заявила Коэнради в интервью изданию, подчеркнув разочарование прежними подходами. Согласно опросам, стратегия JA21 приносит плоды: партия может претендовать на роль «короля» при формировании коалиции после выборов.

    JA21 пропагандирует жесткую миграционную политику, но избегает крайних мер, свойственных Вилдерсу, и готова сотрудничать с разными силами в парламенте.

    Партия выступает за расширение ограничений на ношение бурки, ужесточение правил для сирийских беженцев и усиление контроля за границами с Германией и Бельгией. При этом по экономическим вопросам JA21 занимает более либеральную позицию по сравнению с Партией свободы.

    Падение рейтинга Партии свободы ниже 17% свидетельствует о росте конкуренции справа, в то время как JA21 поднимается до 8%, а Христианские демократы почти втрое увеличили свою поддержку за два года. Крупнейшие партии уже отказались от коалиций с Вилдерсом, что делает переговоры более сложными для него. В случае успеха JA21 способна стать ключевым игроком новых правых союзов, даже без участия Вилдерса.

    Стремительный взлет Коэнради сопровождается поддержкой внутри и за пределами партии. Критики отмечают: ранее, работая министром от Партии свободы, она проявила решимость противостоять Вилдерсу, а затем ушла из правительства и примкнула к JA21 – что резко увеличило популярность партии.

    Ранее правящая коалиция в Нидерландах распалась из-за выхода Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом на фоне разногласий по вопросам миграции.

    Вилдерс заявил о выходе своей партии из состава коалиции в социальных сетях, что автоматически приведет к досрочным выборам вместо плановых в 2027 году.

    Исполняющая обязанности министра внутренних дел Нидерландов Юдит Аутермарк объявила о проведении внеочередных выборов в парламент страны 29 октября.

