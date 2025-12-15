Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.0 комментариев
При участии ЕР в России ускорят внедрение беспилотных технологий двойного назначения
В Центральном исполкоме «Единой России» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между партией, Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), ПАО «Банк ПСБ» и Федеральным центром беспилотных авиационных систем. Оно направлено на развитие беспилотных систем гражданского и двойного назначения. Документ предусматривает поддержку российских разработчиков дронов, расширение их присутствия в гражданских отраслях.
Стороны договорились поддерживать отечественных производителей беспилотников, их внедрение в гражданскую сферу и упростить процедуру экспертизы и испытаний, сообщается на сайте ЕР.
«Сегодня гражданские технологии становятся одним из ключевых факторов устойчивости и самостоятельности страны. У отечественных разработчиков есть десятки решений, которые могут быть востребованы в промышленности, логистике, энергетике, ЖКХ, но им нужен доступ к экспертной оценке и заказчикам. «Единая Россия» поддерживает проекты, которые напрямую влияют на экономику и качество жизни людей», – сказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
По словам председателя правления ЦБСТ Андрея Безрукова, его центр возьмет на себя экспертизу и проверку технологий, чтобы обеспечить заказчиков объективной оценкой. Первый зампред ПСБ Олег Барыбин добавил, что банк создаст гибкие механизмы финансирования перспективных проектов и обеспечит условия для их быстрого внедрения.
Гендиректор Федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев отметил, что гражданский рынок дронов находится на ранней стадии формирования. По его словам, сейчас прилагаются усилия для активизации выхода производителей и эксплуатантов БАС на перспективные рынки с высокой экономической эффективностью.