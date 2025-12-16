  • Новость часаРоскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура
    Россия потребовала от ЕС триллионы
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины
    Минобороны опровергло сообщения Украины о якобы «уничтожении» российской подлодки
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    Трамп: Украина потеряла территорию
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    Стармер похвастался планом размещения европейских войск на Украине
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога, и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    16 декабря 2025, 10:12 • Новости дня

    ФСБ и СК предотвратили подрыв нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа несовершеннолетних собиралась по заданию спецслужб киевского режима подорвать самодельную бобу на нефтепроводе «Дружба» в Липецкой области, эту попытку предотвратили, сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержанные планировали с использованием самодельной бомбы совершить диверсию на наземном участке нефтепроводопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе региона, сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Подозреваемыми оказались подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

    Они, согласно версии следствия, в октябре вступили в контакт с сотрудником украинских спецслужб через Telegram, сказала Петренко, сообщает ТАСС.

     Им предложили за денежное вознаграждение выполнять поджоги транспортной и энергетической инфраструктуры, а позже они получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством для атаки на нефтепровод.

    Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

    Ранее ФСБ на Кубани предотвратила попытку поджога поездов, ее организовали по заданию спецслужб киевского режима. У задержанного нашли канистру с бензином.

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» подлодки России

    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    15 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

    AFP: США на переговорах в Берлине потребовали полного вывода ВСУ из Донбасса

    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Берлине США настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс, сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

    По данным AFP, США на переговорах с Украиной в Берлине настаивают на полном выводе украинских войск из Донбасса, передает ТАСС.

    Собеседник агентства заявил, что американская сторона по этому вопросу придерживается позиции России.

    Издание Politico сообщило, что Украина отклонила предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по Конституции России вся территория Донбасса считается российской.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    15 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Мерц назвал затраты Германии на военную помощь Киеву в 2026 году

    Мерц: Германия потратила 76 млрд евро на военную и гражданскую помощь Киеву

    Мерц назвал затраты Германии на военную помощь Киеву в 2026 году
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

    Как указал Мерц, Германия оказала Киеву поддержку с начала СВО в размере около 40 млрд евро. По его словам, ФРГ также выделила 36 млрд евро на гражданскую помощь», передает ТАСС.

    Мерц выразил надежду на то, что в следующем году страна сможет выделить Украине еще более «11 млрд евро на военную поддержку». На форуме он также объявил о немедленном выделении 170 млн евро для обеспечения энергоснабжения Украины.

    Ранее в понедельник на форуме министр экономики Катерина Райхе сообщила, что правительство ФРГ запустит новый механизм поддержки частных инвестиций на Украине общим объемом 45 млн евро.

    Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что в 2025 году Евросоюз выделил на поставки вооружений на Украину рекордную сумму с начала спецоперации – 27 млрд евро.

    Напомним, Совет ЕС одобрил выделение Киеву 2,3 млрд евро помощи.

    15 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Украинские СМИ распространили фейки о взятии ВСУ сел у Купянска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сведения украинских медиа о том, что ВСУ якобы установили контроль над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе, не соответствуют действительности.

    Источник в Объединенной группировке войск сообщил, что информация, распространяемая украинскими СМИ, о якобы взятии под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона «Юбилейный» в самом городе, является ложной, передает РИА «Новости».

    Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области в мае.

    15 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи
    @ Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Испании Педро Санчес заявил о предоставлении Украине 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную.

    «Мы выделили 2 миллиарда евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной», – сказал он в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Также Санчес сообщил, что Мадрид около трех месяцев назад организовал специальный офис, отвечающий за восстановление Украины.

    Ранее премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов.

    16 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК

    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК, устроив засаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Полтавы ликвидировали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ, устроив им засаду

    В результате нападения местных жителей в Полтаве четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, трое погибли, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, сотрудники ТЦК стали преследовать парня в пригороде района Вакуленцы.

    «Парень забежал в переулок, ТЦК – за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», – рассказал Лебедев.

    В Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена.

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку не хотят продолжения боевых действий.

    15 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Гуляйполя, Косовцево в Запорожской области, Андреевки и Великомихайловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, артиллерийское орудие, две станции РЭБ  и два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и погранотряда Украины возле Мирополья, Кондратовки и Рыжевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Приморским, Барановкой, Нестерным, Вильчей, Волчанскими Хуторами и Першотравневым, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник потерял свыше 270 военнослужащих, станцию РЭБ и четыре склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» продолжили уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и  нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Моначиновки, Шийковки, Благодатовки, Подолов в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих, шесть  бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера Stryker и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Параллельнот подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и нацполиции Украины у Петровского, Степановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Белицкого и Шевченко в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили свыше 490 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне рссийские войска освободили Варваровку в Запорожской области

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области.

    16 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица на встрече Зеленского с канцлером ФРГ назвала войска НАТО «трупами»

    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера ФРГ произошел курьезный случай из-за неверного перевода вопроса украинскому лидеру.

    Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине переводчица допустила ошибку. Она назвала военнослужащих стран НАТО и Евросоюза «трупами», передает ТАСС.

    «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – перевела она с немецкого на украинский язык вопрос, адресованный Зеленскому.

    В ответ Владимир Зеленский, сдерживая смех, отметил, что, вероятно, были ошибки в переводе. Он добавил, что, по его мнению, украиноязычные люди поняли, о чем идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский перепутал даты освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

    Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов по ошибке заявил о переносе боев на территорию России.

    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился о приближении Украины к NATO «так близко, как никогда». Украинский телеканал по ошибке показал карту России с Крымом.

    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    15 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил» Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил Украины, следует из совместного заявления лидеров стран ЕС.

    В совместном заявлении глав Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что гарантии Киеву могут предоставить созданные многонациональные силы для Украины, которые будут состоять из заинтересованных стран, передает ТАСС.

    В ЕС отметили, что упомянутые силы должны быть сформированы «коалицией желающих» и при поддержке США».

    Предполагается, что созданные «силы» будут помогать в восстановлении ВСУ, контролировать воздушное пространство Украины и в море, а также «проводить операции внутри Украины».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.

    15 декабря 2025, 12:36 • Новости дня
    Зеленский поручил Раде разработать проект закона о выборах при военном положении
    Зеленский поручил Раде разработать проект закона о выборах при военном положении
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский поручил парламентариям разработать законопроект, предусматривающий проведение выборов в течение 60 дней даже в условиях военного времени, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

    Владимир Зеленский поручил депутатам Верховной рады начать работу над законопроектом, который позволит проводить президентские выборы на Украине даже при действующем военном положении, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко заявлял, что Рада уже готова подготовить все необходимые документы для проведения выборов в условиях военного времени.

    Разрабатываемый законопроект предполагает, что выборы смогут пройти в течение 60 дней, аналогично схеме досрочных выборов.

    В то же время, по данным РБК-Украина, среди тех, кто вовлечен в подготовку этого документа, нарастает скепсис относительно того, стоит ли доводить инициативу до конца. По мнению источников агентства, причины сомнений связаны как с техническими сложностями, так и с общим контекстом происходящего в стране.

    Как заявлял помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Зеленский заговорил о возможности проведения выборов на Украине под влиянием Соединенных Штатов. Киевское руководство может рассматривать проведение президентских выборов как шанс для временного перемирия.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский согласился провести президентские выборы на Украине под давлением Дональда Трампа, который ранее заявил об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти.

    15 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Лавров: Европа использует конфликт на Украине, чтобы ставить палки в колеса США

    Лавров заявил об использовании Европой конфликта на Украине для самоутверждения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран используют конфликт на Украине для собственных целей.

    Он отметил, что Европа стремится самоутвердиться и создает препятствия для США, а также для всех сторонников справедливого урегулирования кризиса, передает ТАСС.

    «В Европе используют украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, чтобы вставить палки в колеса и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования», – подчеркнул Лавров в своем комментарии телеканалу «Россия-24».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине.

    15 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    В группировке «Запад» заявили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск

    В группировке «Запад» ВС России заявили о срыве попыток ВСУ прорваться в Купянск

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Запад» осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

    По словам Шарова, все попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска пресекаются подразделениями группировки войск «Запад», которая надежно контролирует весь Купянск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Он отметил, что штурмовые «двоек» ВСУ попасть с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района также не имеют успеха, украинские войска во время подобных попыток атаковать несут значительные потери.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Президент России Владимир Путин заявил, что группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а город находится под контролем российских вооруженных сил.

    США и ЕС договорились о гарантиях безопасности Украине
    ФСБ предотвратила поджоги поездов на Кубани по заданию Киева
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    Оппозиция призвала премьера Японии отозвать заявление по Тайваню
    Минобороны Эстонии предложило отменить языковое требование для призывников
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК
    Ассоциация юристов заявила об ошибке судов в деле Долиной

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд на незаконные отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Выборам на Украине потребуется жесткость США

    Украина продолжает готовиться к президентским выборам. Владимир Зеленский поручил депутатам Рады подготовить законопроект об организации голосования в условиях военного времени. Между тем эксперты предупреждают: приказ Зеленского станет началом долгой цепи попыток его офиса затянуть проведение электоральной кампании. Увидит ли Украина выборы, и что подобная ситуация сулит России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

