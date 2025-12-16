ФСБ и СК предотвратили подрыв нефтепровода «Дружба»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанные планировали с использованием самодельной бомбы совершить диверсию на наземном участке нефтепроводопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе региона, сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

Подозреваемыми оказались подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Они, согласно версии следствия, в октябре вступили в контакт с сотрудником украинских спецслужб через Telegram, сказала Петренко, сообщает ТАСС.

Им предложили за денежное вознаграждение выполнять поджоги транспортной и энергетической инфраструктуры, а позже они получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством для атаки на нефтепровод.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Ранее ФСБ на Кубани предотвратила попытку поджога поездов, ее организовали по заданию спецслужб киевского режима. У задержанного нашли канистру с бензином.