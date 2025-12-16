В Крыму национализировали активы 84 пособников киевского режима

Tекст: Вера Басилая

Государственный совет Крыма пополнил перечень национализированного имущества региона на 84 новых актива, сообщил в Telegram-канале Константинов.

По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, решения затронули как физических, так и юридических лиц, которые, сотрудничая с Киевом, получали доходы в Крыму и направляли их на поддержку украинских националистов.

Среди новых объектов особое внимание уделено активам Игоря Франчука – украинского политика и бизнесмена, советника вице-премьер-министра Украины, который с 2018 года живет на Украине и занимает антироссийскую позицию. Он являлся учредителем ряда компаний в Крыму, включая ООО «Лиласте» и ООО «Крымская школа «Тескао».

Константинов добавил, что действия властей направлены на прекращение практики, когда крымские активы используются во вред интересам полуострова и поддержки противостоящей стороны.

Константинов заявил, что большая часть активов украинских олигархов в Крыму выявлена и национализирована.

В Крыму от национализации имущества направили 6,9 млрд рублей на благоустройство.

Квартиру семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.