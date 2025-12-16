Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога, и ставили на первое место именно Его. Не народ.0 комментариев
В Крыму национализировали активы 84 пособников киевского режима
Госсовет Крыма расширил список национализированного имущества, добавив активы 84 лиц, в том числе советника вице-премьера Украины Игоря Франчука, собщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
Государственный совет Крыма пополнил перечень национализированного имущества региона на 84 новых актива, сообщил в Telegram-канале Константинов.
По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, решения затронули как физических, так и юридических лиц, которые, сотрудничая с Киевом, получали доходы в Крыму и направляли их на поддержку украинских националистов.
Среди новых объектов особое внимание уделено активам Игоря Франчука – украинского политика и бизнесмена, советника вице-премьер-министра Украины, который с 2018 года живет на Украине и занимает антироссийскую позицию. Он являлся учредителем ряда компаний в Крыму, включая ООО «Лиласте» и ООО «Крымская школа «Тескао».
Константинов добавил, что действия властей направлены на прекращение практики, когда крымские активы используются во вред интересам полуострова и поддержки противостоящей стороны.
Константинов заявил, что большая часть активов украинских олигархов в Крыму выявлена и национализирована.
В Крыму от национализации имущества направили 6,9 млрд рублей на благоустройство.
Квартиру семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.