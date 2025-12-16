Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога, и ставили на первое место именно Его. Не народ.0 комментариев
Пентагон усилил расследование против призывавшего к неповиновению сенатора Келли
Пентагон перевел проверку по делу сенатора-демократа Марка Келли, высказавшегося о неподчинении военным приказам, в формат официального командного расследования с участием юрисконсульта, сообщает Washington Post.
Как сообщает издание Washington Post, Пентагон решил усилить проверку в отношении сенатора-демократа Марка Келли. Теперь дело получило статус официального командного расследования с участием офиса главного юрисконсульта Министерства обороны США. Длительность подобного разбирательства обычно составляет не более 30 дней, передает РИА «Новости».
По итогам расследования должны определиться необходимость применения дисциплинарных или юридических мер. Адвокат Келли Пол Фишман предупредил в письме в Пентагон, что любые подобные шаги сочтет неконституционными и выходящими за пределы полномочий ведомства.
Проверка была инициирована после заявления сенатора, ранее служившего в армии и участвовавшего в космических программах, который открыто призвал американских военных не выполнять «незаконные» приказы президента Трампа или его сторонников. Сам Келли уверяет, что его не удастся заставить замолчать.
Ранее Washington Post писала о приказе шефа Пентагона Пита Хегсета американским военным наносить максимальные удары по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы, что вызвало вопросы о соблюдении законов войны. В Белом доме заявили, что летальные меры согласованы с международными нормами, и не подтвердили изменение боевых подходов после инцидента.
Напомним, шесть демократов из Конгресса США, включая Келли, в ноябре призвали военных не исполнять приказы Дональда Трампа в случае их противоречия закону. Дональд Трамп пригрозил им серьезными проблемами за такие призывы. Он также заявил, что ранее за подобные действия грозила бы казнь.