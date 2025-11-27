«Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

Tекст: Анастасия Куликова

В среду 26 ноября в двух кварталах от Белого дома произошла стрельба, в результате которой тяжелые ранения получили два сотрудника национальной гвардии. Подозреваемого в нападении задержали, он тоже ранен. Исполнительный помощник начальника полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что это была «засада» на гвардейцев со стороны стрелка-одиночки.

Отметим, в августе Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. За день до происшествия, 25 ноября, Дональд Трамп отчитался об «успехах», которые принесли принятые меры, – город стал «абсолютно безопасным». Что примечательно, после инцидента глава министерства войны Пит Хегсет объявил о направлении в Вашингтон еще 500 нацгвардейев.

Тем временем Трамп в своем обращении назвал произошедшее «актом зла, ненависти и террора» и пообещал, что виновный понесет самое суровое наказание. «Как президент США я полон решимости добиться, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило самую высокую цену», – сказал он.

Глава Белого дома назвал преступника «животным», который приехал в Штаты в 2021 году из Афганистана – «адской дыры на земле». Президент США пообещал, что преступник заплатит суровую цену. «Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Джо Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране», – заявил Трамп.

По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Мужчина приехал в США в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

«Он прибыл в страну в сентябре 2021 года после десятилетней службы в афганской армии бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения», – передает телеканал NBC со ссылкой на родственника подозреваемого. Позже стало известно, что Лаканвал сотрудничал с ЦРУ в Афганистане. Об этом сообщил директор агентства Джон Рэтклифф в интервью Fox News.

По его словам, после провального вывода войск при администрации Байдена американские власти оправдали прибытие афганца в Штаты тем, что он «работал на правительство США, включая сотрудничество с ЦРУ в составе сил, которые помогали Штатам в Кандагаре». Эта работа, отметил Рэтклифф, завершилась вскоре после хаотичной эвакуации.

Он также добавил, что напавшему на нацгвардейцев вообще нельзя было выдавать разрешение на въезд в страну. Источники ABC News сообщили, что Лаканвал подал заявление на предоставление убежища в 2024 году и получил его в 2025-м, уже при администрации Трампа. Как бы то ни было, в прессе уже звучат прогнозы об обострении борьбы между главой Белого дома и демократами, контролирующими город Вашингтон.

Как обращает внимание шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в истории с нападением на воннослужащих нацгвардии есть примечательная деталь. Незадолго до происшествия шесть членов конгресса США – от сенатора Марка Келли (бывшего астронавта и несостоявшегося напарника Камалы Харрис) до конгрессвумен Мэгги Гудлендер (жена советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана) – записали видео, где призывают американских военных не подчинятся «преступным» приказам Трампа. Они адресуют свои воззвания прежде всего бойцам нацгвардии, которых президент США направляет для усмирения криминала в либеральные города

«Потом в одном из таких городов в упор прямо рядом с Белым домом стреляют в двух национальных гвардейцев. Тех самых, которые появились в американской столице по трамповскому приказу», – пишет он. По его мнению, поскольку «прослушка» Стива Уиткоффа не взлетела, глобальный дипстейт пробует что-то погорячее.

Впрочем, есть и другое мнение, согласно которому стрельба в нацгвардейцев – это плоды внешней политики Штатов. Американская сторона в 1980-х годах активно помогала моджахедам, сделав ставку на исламский фундаментализм, а теперь выходец из Афганистана вернул американцам толику боли и страданий. «Можно положить еще один цветок на могилу Збигнева Бжезинского – стратега мобилизации исламистов против афганского коммунистического руководства», – считает политолог Борис Межуев.

«После бегства американских войск из Афганистана администрация Джо Байдена приняла в США около 120 тыс. афганцев. Причем Белый дом не проводил оценки того, кто эти люди и есть ли у них интерес к экстремизму, радикальному исламизму. Было очевидным, что такая политика рано или поздно аукнется Америке. Так и произошло 26 ноября», – отметил, в свою очередь, американист Малек Дудаков. По его мнению, элиту США, которая очень долгое время была вовлечена в поддержку самых разных движений на территории Афганистана, «настигла карма».

«Американское руководство столкнулось со взлетом внутреннего терроризма после того, как гостеприимно разместило многих представителей радикальных групп у себя в стране»,

– пояснил собеседник, добавив, что речь идет не только об афганцах. Эксперт напомнил, что ранее в Штатах арестовали таджикских беженцев за то, что они попытались организовать теракт в Нью-Йорке. «Уровень террористической активности в Америке крайне высок. Масштабный теракт в духе 11 сентября может поставить всю страну на грань мощнейшего политического кризиса», – акцентировал Дудаков.

Межуев допускает, что причины стрельбы у Белого дома кроется в «психическом срыве». «Возможно, злоумышленник рассчитывал на натурализацию в США, а также денежное вознаграждение и другие преференции за помощь американским войскам в Афганистане. Не получив ничего, человек решился на преступление. Мотив брошенного союзника здесь просматривается наиболее явно», – считает спикер.

«Часть афганцев, сотрудничавших с американцами, покинули родину, понимая опасность нахождения в стране. Когда же стало понятно, что Вашингтон про них забыл, их отношение сменилось на гнев и даже готовность к убийству, как в данном случае. Думаю, в США сейчас находится еще немало подобных личностей», – добавил он.

Причем, конкуренцию афганским беженцам могут в скором времени составить выходцы с Украины.

«Все эти «нацбатальоны» отлично бы смотрелись где-нибудь возле Капитолийского холма. Напоминали бы сенаторам, что доходы от продажи оружия папуасам имеют свои побочные эффекты», – сыронизировал блогер Алексей Антонов.

На этом фоне Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, подчеркнул: власти США сами являются причиной появления «адских дыр на Земле». «Куда только они ни зайдут – там воцаряется хаос. Так было с Ираком, Афганистаном, откуда американцы позорно бежали, а теперь и с Украиной», – указал парламентарий. Он напомнил, что в последнем случае все началось с «печенек Госдепа» – в декабре 2013 года Виктория Нуланд, тогда занимавшая пост замгоссекретаря США, кормила с рук участников Евромайдана. Впоследствии это обернулось поставками украинской стороне вооружений.

Американская администрация приютила украинских беженцев. «Если уроженец Афганистана устраивает стрельбу, то что будет с выходцами с Украины? Не найдется ли и в их числе некоторое количество, как заявил Дональд Трамп, «животных»?», – риторически спросил Колесник.

«Разжигая конфликты и порождая «дыры», в Белом доме наивно полагают, что им удастся, что называется, отсидеться за лужей. Но это ошибочное мнение. Штаты сталкиваются с последствиями в виде дотянувшейся до них террористической волны»,

– указал собеседник. По прогнозам экспертов, после происшествия администрация Дональда Трампа продолжит закручивать гайки в сфере миграции. «Я не исключаю, что многих афганских беженцев могут попытаться депортировать на родину», – допустил Дудаков.

«Кроме того, произошедшее ухудшит отношения Вашингтона и нынешних властей в Афганистане в лице «Талибана», – добавил политолог, напомнив угрозы Штатов в адрес Кабула о сокращении финансирования и выделения гуманитарной помощи. «Белый дом вполне может усилить поддержку Пакистана, который сейчас ведет противостояние с талибами в приграничной зоне – в том числе на территориях с редкоземельными металлами», – заметил спикер.

«При этом вопрос возвращения американских войск в Афганистан – в том числе на базу в Баграме – пока остается открытым. Изоляционисты среди республиканцев относятся к этому крайне скептически. Мало ли, опять придется оттуда спешно уходить, прихватив с собой афганцев. А они затем вкупе с выходцами из других соседних стран начнут совершать теракты в США», – заключил Дудаков.