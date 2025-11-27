  • Новость часаПольша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принцу взаимности, но лишено оснований
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 14:58 • В мире

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

    @ Anthony Peltier/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «США настигла карма». Так эксперты комментируют террористическую атаку у Белого дома, в результате которой тяжелые ранения получили сотрудники Нацгвардии США. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Афганистана, ранее сотрудничавший с ЦРУ. Что стало мотивом нападения и к каким последствиям оно приведет?

    В среду 26 ноября в двух кварталах от Белого дома произошла стрельба, в результате которой тяжелые ранения получили два сотрудника национальной гвардии. Подозреваемого в нападении задержали, он тоже ранен. Исполнительный помощник начальника полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что это была «засада» на гвардейцев со стороны стрелка-одиночки.

    Отметим, в августе Пентагон направил около 800 военнослужащих нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. За день до происшествия, 25 ноября, Дональд Трамп отчитался об «успехах», которые принесли принятые меры, – город стал «абсолютно безопасным». Что примечательно, после инцидента глава министерства войны Пит Хегсет объявил о направлении в Вашингтон еще 500 нацгвардейев.

    Тем временем Трамп в своем обращении назвал произошедшее «актом зла, ненависти и террора» и пообещал, что виновный понесет самое суровое наказание. «Как президент США я полон решимости добиться, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило самую высокую цену», – сказал он.

    Глава Белого дома назвал преступника «животным», который приехал в Штаты в 2021 году из Афганистана – «адской дыры на земле». Президент США пообещал, что преступник заплатит суровую цену. «Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Джо Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране», – заявил Трамп.

    По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Мужчина приехал в США в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

    «Он прибыл в страну в сентябре 2021 года после десятилетней службы в афганской армии бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения», – передает телеканал NBC со ссылкой на родственника подозреваемого. Позже стало известно, что Лаканвал сотрудничал с ЦРУ в Афганистане. Об этом сообщил директор агентства Джон Рэтклифф в интервью Fox News.

    По его словам, после провального вывода войск при администрации Байдена американские власти оправдали прибытие афганца в Штаты тем, что он «работал на правительство США, включая сотрудничество с ЦРУ в составе сил, которые помогали Штатам в Кандагаре». Эта работа, отметил Рэтклифф, завершилась вскоре после хаотичной эвакуации.

    Он также добавил, что напавшему на нацгвардейцев вообще нельзя было выдавать разрешение на въезд в страну. Источники ABC News сообщили, что Лаканвал подал заявление на предоставление убежища в 2024 году и получил его в 2025-м, уже при администрации Трампа. Как бы то ни было, в прессе уже звучат прогнозы об обострении борьбы между главой Белого дома и демократами, контролирующими город Вашингтон.

    Как обращает внимание шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в истории с нападением на воннослужащих нацгвардии есть примечательная деталь. Незадолго до происшествия шесть членов конгресса США – от сенатора Марка Келли (бывшего астронавта и несостоявшегося напарника Камалы Харрис) до конгрессвумен Мэгги Гудлендер (жена советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана) – записали видео, где призывают американских военных не подчинятся «преступным» приказам Трампа. Они адресуют свои воззвания прежде всего бойцам нацгвардии, которых президент США направляет для усмирения криминала в либеральные города

    «Потом в одном из таких городов в упор прямо рядом с Белым домом стреляют в двух национальных гвардейцев. Тех самых, которые появились в американской столице по трамповскому приказу», – пишет он. По его мнению, поскольку «прослушка» Стива Уиткоффа не взлетела, глобальный дипстейт пробует что-то погорячее.

    Впрочем, есть и другое мнение, согласно которому стрельба в нацгвардейцев – это плоды внешней политики Штатов. Американская сторона в 1980-х годах активно помогала моджахедам, сделав ставку на исламский фундаментализм, а теперь выходец из Афганистана вернул американцам толику боли и страданий. «Можно положить еще один цветок на могилу Збигнева Бжезинского – стратега мобилизации исламистов против афганского коммунистического руководства», – считает политолог Борис Межуев.

    «После бегства американских войск из Афганистана администрация Джо Байдена приняла в США около 120 тыс. афганцев. Причем Белый дом не проводил оценки того, кто эти люди и есть ли у них интерес к экстремизму, радикальному исламизму. Было очевидным, что такая политика рано или поздно аукнется Америке. Так и произошло 26 ноября», – отметил, в свою очередь, американист Малек Дудаков. По его мнению, элиту США, которая очень долгое время была вовлечена в поддержку самых разных движений на территории Афганистана, «настигла карма».

    «Американское руководство столкнулось со взлетом внутреннего терроризма после того, как гостеприимно разместило многих представителей радикальных групп у себя в стране»,

    – пояснил собеседник, добавив, что речь идет не только об афганцах. Эксперт напомнил, что ранее в Штатах арестовали таджикских беженцев за то, что они попытались организовать теракт в Нью-Йорке. «Уровень террористической активности в Америке крайне высок. Масштабный теракт в духе 11 сентября может поставить всю страну на грань мощнейшего политического кризиса», – акцентировал Дудаков.

    Межуев допускает, что причины стрельбы у Белого дома кроется в «психическом срыве». «Возможно, злоумышленник рассчитывал на натурализацию в США, а также денежное вознаграждение и другие преференции за помощь американским войскам в Афганистане. Не получив ничего, человек решился на преступление. Мотив брошенного союзника здесь просматривается наиболее явно», – считает спикер.

    «Часть афганцев, сотрудничавших с американцами, покинули родину, понимая опасность нахождения в стране. Когда же стало понятно, что Вашингтон про них забыл, их отношение сменилось на гнев и даже готовность к убийству, как в данном случае. Думаю, в США сейчас находится еще немало подобных личностей», – добавил он.

    Причем, конкуренцию афганским беженцам могут в скором времени составить выходцы с Украины.

    «Все эти «нацбатальоны» отлично бы смотрелись где-нибудь возле Капитолийского холма. Напоминали бы сенаторам, что доходы от продажи оружия папуасам имеют свои побочные эффекты», – сыронизировал блогер Алексей Антонов.

    На этом фоне Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, подчеркнул: власти США сами являются причиной появления «адских дыр на Земле». «Куда только они ни зайдут – там воцаряется хаос. Так было с Ираком, Афганистаном, откуда американцы позорно бежали, а теперь и с Украиной», – указал парламентарий. Он напомнил, что в последнем случае все началось с «печенек Госдепа» – в декабре 2013 года Виктория Нуланд, тогда занимавшая пост замгоссекретаря США, кормила с рук участников Евромайдана. Впоследствии это обернулось поставками украинской стороне вооружений.

    Американская администрация приютила украинских беженцев. «Если уроженец Афганистана устраивает стрельбу, то что будет с выходцами с Украины? Не найдется ли и в их числе некоторое количество, как заявил Дональд Трамп, «животных»?», – риторически спросил Колесник.

    «Разжигая конфликты и порождая «дыры», в Белом доме наивно полагают, что им удастся, что называется, отсидеться за лужей. Но это ошибочное мнение. Штаты сталкиваются с последствиями в виде дотянувшейся до них террористической волны»,

    – указал собеседник. По прогнозам экспертов, после происшествия администрация Дональда Трампа продолжит закручивать гайки в сфере миграции. «Я не исключаю, что многих афганских беженцев могут попытаться депортировать на родину», – допустил Дудаков.

    «Кроме того, произошедшее ухудшит отношения Вашингтона и нынешних властей в Афганистане в лице «Талибана», – добавил политолог, напомнив угрозы Штатов в адрес Кабула о сокращении финансирования и выделения гуманитарной помощи. «Белый дом вполне может усилить поддержку Пакистана, который сейчас ведет противостояние с талибами в приграничной зоне – в том числе на территориях с редкоземельными металлами», – заметил спикер.

    «При этом вопрос возвращения американских войск в Афганистан – в том числе на базу в Баграме – пока остается открытым. Изоляционисты среди республиканцев относятся к этому крайне скептически. Мало ли, опять придется оттуда спешно уходить, прихватив с собой афганцев. А они затем вкупе с выходцами из других соседних стран начнут совершать теракты в США», – заключил Дудаков.

