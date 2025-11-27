Депутат Колесник: США сами породили «адские дыры» – Афганистан и Украину

Tекст: Анастасия Куликова

«Власти США сами являются причиной появления «адских дыр на Земле». Куда только они ни зайдут – там воцаряется хаос. Так было с Ираком, Афганистаном, откуда американцы позорно бежали, а теперь и с Украиной», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

Он напомнил, что в последнем случае все началось с «печенек Госдепа» – в декабре 2013 года Виктория Нуланд, тогда занимавшая пост замгоссекретаря США, кормила с рук участников Евромайдана. Впоследствии это обернулось поставками украинской стороне вооружений.

Кроме того, американская администрация приютила украинских беженцев. «Если уроженец Афганистана устраивает стрельбу, то что будет с выходцами с Украины? Не найдется ли и в их числе некоторое количество, как заявил Дональд Трамп, «животных»?», – риторически спросил Колесник.

«Разжигая конфликты и порождая «дыры», в Белом доме наивно полагают, что им удастся, что называется, отсидеться за лужей. Но это ошибочное мнение. Штаты сталкиваются с последствиями в виде дотянувшейся до них террористической волны», – указал собеседник. На этом фоне парламентарий призвал Вашингтон перейти от челночной дипломатии и продажи Европе оружия, которое потом попадает на Украину, к реальному урегулированию.

Ранее Дональд Трамп назвал нападение на сотрудников Нацгвардии возле Белого дома «актом зла, ненависти и террора». Об этом американский лидер заявил в своем видеообращении. Он пообещал, что виновный понесет самое суровое наказание. «Как президент США я полон решимости добиться, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило самую высокую цену», – сказал политик.

Трамп рассказал, что подозреваемый в стрельбе приехал в Штаты в 2021 году из Афганистана – «адской дыры на Земле». «Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Джо Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране», – заявил Трамп.

По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Мужчина приехал в США в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

«Он прибыл в страну в сентябре 2021 года после десятилетней летней службы в афганской армии бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения», – передает телеканал NBC со ссылкой на родственника подозреваемого. Источники ABC News сообщили, что Лаканвал подал заявление на предоставление убежища в прошлом году и получил его в 2025 году, уже при администрации Трампа.

Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения. Стрелявший также был ранен, его задержали. ФБР расследует произошедшее как возможный акт международного терроризма. Примечательно, что за день до инцидента, 25 ноября, президент США называл Вашингтон «абсолютно безопасным городом».